Mobilisation des chasseurs : "La culture rurale est attaquée", assure Régis Hargues

Des milliers de chasseurs sont attendus dans les rues ce samedi pour manifester afin de défendre les chasses traditionnelles des oiseaux, alors que certaines d'entre elles ont été jugées illégales par le Conseil d'État. "Ce que nous dénonçons, ce sont ces attaques sur notre mode de vie, sur notre culture", explique Régis Hargues, directeur de la Fédération des chasseurs des Landes.

Avec plus d'un million de pratiquants sur tout le territoire, la chasse reste une pratique populaire dans l'Hexagone mais attise les tensions ces dernières années entre ruraux et urbains, écologistes et défendeurs des traditions. "Il faut sauver cette saison mais également les saisons d'après", alerte le directeur de la Fédération des chasseurs des Landes.

Les agriculteurs appelés à manifester

"Il n'est pas question de s'arrêter sur la saison qui arrive. Nous travaillons actuellement pour l'avenir et notamment pour les générations futures, que ce soit une nouvelle génération de chasseurs mais aussi de ruraux", explique-t-il. Car pour Régis Hargues, les attaques répétées contre la pratique de la chasse alimentent certains ressentiments des agriculteurs, déjà pointés du doigt par une partie de la population pour les conditions d'élevages des bêtes ou encore à cause de l'utilisation de pesticides dans leurs cultures.

"C'est le monde agricole qui se sent insulté" souligne le directeur de la Fédération des chasseurs des Landes, avant d'ajouter : "Je ne sais pas si le monde rural, si la chasse ou si la culture rurale est menacée mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est attaquée. Et c'est aussi pour répondre à cette attaque aujourd'hui que nous voulons être présents, rassemblés et solidaires". Un appel entendu par tous les syndicats agricoles qui ont appelé à rejoindre les manifestations des chasseurs ce samedi.