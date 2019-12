Mireille a été abandonnée par ses fils : "Ils ont fait le choix de retourner voir leur père et de laisser leur maman de côté"

TÉMOIGNAGE

Mireille a passé une partie de sa carrière comme mère au foyer pour s'occuper de ses deux fils. Pourtant, lorsque, en 2003, son mari la quitte du jour au lendemain, pour une femme plus jeune, ses fils se détournent progressivement d'elle. Cela fait bientôt seize ans qu'elle n'a plus de nouvelles de ses enfants. Pire, elle ne connait pas l'ensemble de ses petits-enfants. Après de longues années de divorce puis de solitude, Mireille a refait sa vie avec un homme. Mais leurs nombreux problèmes de santé et le manque de sa famille lui pèsent beaucoup, comme elle le raconte à Olivier Delacroix, dans la Libre antenne, sur Europe 1.

"J'étais mariée depuis vingt-cinq ans avec mon mari, que j'ai connu en 1977. Le 5 septembre 2003, je n'ai pas vu mon mari rentrer du travail donc je l'ai appelé et il m'a dit : 'Laisse moi tranquille, je ne vais pas rentrer'. Mon mari m'a laissé pour partir avec une fille de 18 ans. Il aurait pu être son père. Mon mari était sous-traitant pour EDF. J'ai été voir son patron et il m'a dit : 'laissez tomber, vous ne les reverrez plus'. La fille avec qui il était est venue le chercher au travail. Ça faisait trois ans qu'il me trompait, je l'ai appris par ses collègues de travail.

Ensemble nous avons eu deux garçons qui ont actuellement 40 et 41 ans. Ils ont emménagé avec leur copine et donc j'étais seule avec mon mari, qui partait en déplacement du lundi au vendredi. Donc je me retrouvais seule la semaine. Mes enfants avaient leur vie, je n'allais pas leur demander de venir me voir. Ils ont eu leur vie de couple, ils travaillaient tous les deux : Ils ont fait leurs études jusqu'à 18 ans, le premier avait eu son bac pro mention très bien et le second son CAP charcuterie, puis ils ont commencé à travailler. Ils ont été élevés comme il faut, bien éduqués et ils n'ont manqué de rien.

Entendu sur europe1 : Ça fait seize ans que je n'ai pas revu mes enfants et mes petits enfants

Après qu'il m'a quittée, mes fils sont venus me voir un peu, puis ils ont arrêté. Ils ont fait le choix de retourner voir leur père et de laisser leur maman de côté. Je suis sept fois mamie mais je ne connais que trois de mes petits-enfants. Ça fait seize ans que je n'ai pas revu mes enfants et mes petits-enfants. J'habite à Saint-Quentin, dans l'Aisne, et mes enfants n'habitent pas très loin, Mont-d'Origny et Lehaucourt, c'est à moins de 20 kilomètres. Vous trouvez ça normal de laisser une maman ? C'est dur, ça fait mal.

Pour la Sainte-Catherine, j'ai voulu envoyer une carte, mais je n'avais pas les prénoms de tous mes petits-enfants, car ils sont nés après que mes enfants ont arrêté de venir me voir. J'ai envoyé des courriers mais je n'ai jamais eu de réponse. Ils ont l'adresse et le numéro de téléphone mais ils ne répondent pas.

Entendu sur europe1 : J'ai peur de me retrouver en fauteuil roulant

J'étais femme au foyer, je n'ai pas le permis, mais avant je travaillais, je travaillais dans la confection, puis chez Bonduelle puis en restauration et c'est là qu'on m'a mis en inaptitude de travail, à cause de mes genoux, je tombais souvent. J'ai eu la polio à l'âge de sept ans qui m'a laissé des séquelles. J'ai une double scoliose et aujourd'hui j'ai d'autres problèmes de santé : je souffre d'arthrose, je suis diabétique et j'ai peur de me retrouver en fauteuil roulant. Je ne peux plus marcher comme je le veux, quand je sors, si je n'ai rien pour me tenir, je tombe. Je suis suivie par un médecin, mais ce que j'ai ce n'est pas opérable.

J'ai eu beaucoup d'ulcères aux jambes sur lesquels j'ai attrapé des staphylocoques dorés, ma peau tombait en lambeau, j'ai été hospitalisé un mois et demi. J'ai des infirmiers qui viennent tous les jours me faire mes piqûres d'insuline et mes pansements aux jambes. Une fois à l’hôpital, ils se sont trompés dans la perfusion et ils y ont mis du glucose, ce qui a accéléré mon diabète.

Entendu sur europe1 : Je ne dors pas, je passe des nuits atroces

Mon divorce a duré cinq ans, en raison de faux témoignages. Il fallait que je prouve que je ne mentais pas. La maison dans laquelle nous habitions, nous l'avions acheté en commun, elle n'était pas finie de payer, donc elle a été saisie. J'ai pu avoir le logement d'un de mes garçons. A ce moment-là, il venait encore me voir. Mais il ne m'avait pas tout dit. Deux mois après, j'entends sonner à la porte, c'était les huissiers qui venaient saisir. Mon fils n'avait pas payé son logement depuis un an. J'ai donné l'adresse de mon fils et ils ont été saisis pour loyers impayés.

J'ai quand même refait ma vie, je me suis remariée il y a cinq ans. Mais mon nouveau mari n'a pas de chance non plus, il est atteint d'une maladie orpheline. Il est à la retraite donc il m'aide, mais il ne peut pas tout faire. Et il est mal de me voir comme ça, je ne dors pas, je passe des nuits atroces, j'ai plein de contrariétés."