Mikis, 45 ans, ne veut plus partir en vacances avec sa famille : "À chaque fois, ça s'est très mal passé"

"Plus jamais ça". De disputes en engueulades, Mikis, 45 ans, a dû se rendre à l'évidence : il ne fait pas toujours bon partir en vacances en famille. Sa dernière expérience avec ses frères et sœurs, en Espagne, a fini de le convaincre. Au micro d'Eve Roger sur Europe 1, il revient sur ces congés, loin d'être de tout repos…

"On avait tout cadré pour que ce soit vraiment des belles vacances"

"Je suis issu d'une famille nombreuse, puisqu'on est cinq frères et sœurs. On a passé pendant quelques années des vacances ensemble, au ski ou en Corse notamment. Mais à chaque fois, ça s'est très mal passé. La dernière fois qu'on a décidé de retenter le coup, c'était en Espagne, il y a cinq ou six ans. Entre les frères, les sœurs, les beaux-frères, les belles-sœurs et les enfants, on avait loué une superbe maison.

On est donc tous partis de différents coins de la France pour se retrouver là-bas. Sachant qu'on a des moyens différents, ceux qui avaient un peu plus d'argent avaient mis un peu plus de sous… Bref, on avait tout cadré pour que ce soit vraiment des belles vacances. Mais ça ne s'est pas du tout bien passé.

"Ça a commencé à péter tout de suite"

Pour le premier repas, on est parti faire les courses et on s'est immédiatement rendu compte que ça n'allait pas du tout le faire. Entre ceux qui voulaient mutualiser les courses et qui avaient décidé de faire des repas à l'économie, c'est-à-dire d'aller au rayon congélation et de prendre 500 pilons de poulet qu'on allait manger pendant toutes les vacances, et ceux qui voulaient manger des choses un peu plus fraîches, du marché, des choses peut-être un peu plus chères… Ça a commencé à péter tout de suite.

Et puis, on le reconnaît, dans la famille, on a un point de discussion centrale, c'est notre enfance. Et généralement, il y a notre mère au milieu de tout ça. Elle est très bohème, elle a vécu une très belle vie et est un peu partie en live après, avec beaucoup de torts. C'est donc à celui qui a été le plus maltraité, le moins bien habillé, etc. Ça part de là… On la fait pleurer, la pauvre, donc elle s'en va, et là, on règle nos comptes entre nous.

Généralement, les belles-sœurs essayent de se mettre au milieu pour calmer les choses et elles prennent le reste. Ensuite, c'est les enfants : 'Le mien est plus fort, il nage tout seul, 'le mien il ne met plus de couches', 'tu dois le coucher plus tôt', 'laisse-le vivre'… On s'aime, mais on éprouve un certain plaisir à se faire du mal. Tous.

"Ça s'est très, très mal terminé"

Ça s'est très, très mal terminé. Ma sœur aînée est partie cinq jours avant, mon autre frère est rentré à Paris avec ses pilons de poulet, et à la fin, on s'est retrouvé à deux pour régler ce qu'on devait régler dans la maison, faire le ménage, etc. C'est aussi arrivé à certains de partir un ou deux jours et d'aller ailleurs. Moi, par exemple, les trois derniers jours des vacances, j'ai mangé tous les jours avec mon fils de 4 ans dans tous les snacks qu'il y avait autour de la maison, parce que je ne voulais plus manger avec les autres.

À chaque fois, on se dit qu'il n'y aura pas d'engueulades, que ça va super bien se passer… Mais maintenant, on refuse de partir ensemble. On se revoit quand même assez souvent, sans aucun problème. Pour prendre mon cas personnel, ça va moins bien avec un de mes frères en ce moment, mais avec le temps, ça ira mieux. On sait juste qu'il ne faut pas être ensemble."