MIF Expo : délocalisations événementielles avec Europe 1

Se rendre au MIF Expo, c’est voir triompher l’excellence à la française. Des petits artisans aux grandes entreprises, les exposants du Salon du Made in France nous font découvrir leurs engagements et leurs expertises diverses. Europe 1, radio engagée pour la réussite made in France, profite de cet événement exceptionnel pour délocaliser deux de ses émissions : La France Bouge et Balades en France. L’occasion de rencontrer des entrepreneurs inspirants et de célébrer celles et ceux qui produisent en France.

Célébrer le savoir-faire français

Du 8 au 11 novembre, à Paris, le Salon du Made in France nous offrira un large panorama des entreprises françaises. Circuit court, artisanat local, savoir-faire de proximité : c’est le moment de soutenir ces entrepreneurs et de se tourner vers une consommation plus responsable. Plébisciter le made in France, c’est aussi préserver la planète et permettre à ces entreprises engagées de rester rentables et de prospérer. Un véritable cercle vertueux pour l’emploi et le rayonnement du pays à l’international.

Plus globalement, MIF Expo est également un lieu pédagogique, où le dialogue avec les exposants mais aussi les diverses tables rondes nous permettent de comprendre l’impact de notre consommation.

La France Bouge au MIF Expo

Elisabeth Assayag et son équipe présenteront une émission spéciale de La France Bouge depuis le Salon. Qu’il s’agisse d’entreprises, d’associations ou encore de collectivités locales, l’émission met à l’honneur celles et ceux qui innovent et se réinventent pour améliorer notre quotidien. Par leurs actions, ils et elles participent au renouveau de la société économique et dynamisent le territoire français. Entre mentoring, découverte de pépites et leçons de pionniers du Made in France, c’est un tour des initiatives positives qui jalonnent le pays.

Pour sa délocalisation au Salon du Made in France, l’émission mettra en lumière Krys, entreprise fortement engagée en faveur du Made in France, notamment via son usine de Bazainville.

William Leymergie au cœur des territoires

Avec Balades en France, William Leymergie et son équipe de chroniqueurs nous emmènent hors des sentiers battus à la découverte de ce que la France offre de meilleur. Visites insolites, pépites culinaires et culturelles, sites incontournables… à l’occasion du MIF Expo, l’émission Balades en France se délocalise et part à la rencontre de celles et ceux qui incarnent la diversité du savoir-faire et de l’artisanat français.

Rendez-vous du 8 au 11 novembre, à Paris, Porte de Versailles. Plus d’infos sur mifexpo.fr