Mexique: des étudiants pro-Palestiniens campent devant la plus grande université du pays

Des dizaines d'étudiants propalestiniens de l'Université nationale autonome du Mexique (UNAM), la plus grande du pays, ont dressé un camp jeudi à Mexico pour protester contre l'offensive militaire israélienne dans la bande de Gaza et en solidarité avec les manifestations d'étudiants aux Etats-Unis. Les manifestants ont installé des tentes et des drapeaux palestiniens devant le siège de l'université à Mexico, où ils ont scandé "Vive la Palestine libre !" et "De la rivière à la mer, la Palestine vaincra !".

Ils ont notamment demandé au gouvernement mexicain de rompre les relations diplomatiques et commerciales avec Israël. "Nous sommes ici pour soutenir la Palestine, les gens en Palestine, les camps (d'étudiants) aux Etats-Unis", déclare à l'AFP Valentina Pino, 19 ans, qui étudie à la faculté de philosophie et de lettres. Jimena Rosas, 21 ans, étudiante dans la même faculté, espère que leur initiative créera un effet d'entraînement et s'étendra à d'autres universités du pays.

Une voix plus forte

"Une fois que l'on aura constaté que l'UNAM commence à se mobiliser, d'autres universités commenceront également à se mobiliser", estime-t-elle. "Je me joins à ce mouvement pour demander d'une voix plus forte de rompre les relations avec l'Etat d'Israël, de cesser de commercer avec", explique Marcela Castillo, une manifestante de 42 ans. Au moins 30 universités américaines ont été le théâtre de manifestations propalestiniennes ces dernières semaines.

Les autorités universitaires tentent de trouver un équilibre entre le droit à la liberté d'expression et les préoccupations selon lesquelles ces rassemblements ont donné lieu à une prolifération des discours haineux et à une résurgence de l'antisémitisme. L'attaque menée par le Hamas le 7 octobre dans le sud d'Israël a entraîné la mort de 1.170 personnes, essentiellement des civils, selon un bilan de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes. L'offensive israélienne lancée en représailles sur la bande de Gaza a fait jusqu'à présent près de 34.600 morts, majoritairement des civils, selon le ministère de la Santé du mouvement islamiste palestinien.