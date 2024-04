États-Unis : les étudiants pro-palestiniens sur les campus sont-ils financés de l’extérieur ?

Les universités américaines tournent toujours au ralenti, paralysées par des manifestations pro-palestiniennes. Comme sur le campus de Columbia à New York où des centaines d'étudiants campent encore au milieu du campus pour réclamer un cessez-le-feu à Gaza et l'arrêt des échanges avec les universités israéliennes. Une mobilisation qui a fait des émules en France, notamment vendredi dernier devant les grilles de Sciences Po Paris. Aux Etats-Unis, la réponse a été claire avec des centaines d'arrestations qui ont permis de montrer que le mouvement a été infiltré.

Le SJP à la manœuvre

Si l'Université Northeastern à Boston a fait appel à la police, c'est notamment parce que la direction estime que le mouvement étudiant aurait été infiltré par des agitateurs professionnels. En Arizona, à l'université ASU, sur 72 manifestants interpellés samedi, seuls 15 faisaient partie de l'établissement. Et à Los Angeles, le mouvement Black Lives Matter a appelé ses militants à se joindre aux étudiants sur les campus. Autant d'éléments extérieurs qui font craindre une manipulation du mouvement, comme l'explique Eric Adams, maire démocrate de New York.

"Il y a des personnes qui viennent, qui n'ont rien à voir avec tout ça et qui cherchent l'escalade. Il y a quelque chose d'organisé à tout ça, il y a un effort concentré et bien organisé. Quel est le but ?", interroge-t-il. Justement, l'un des groupes à la manœuvre dans ces manifestations, c'est le SJP. Les Étudiants pour la justice en Palestine, dont le fondateur a des liens directs avec une organisation qui fait l'objet d'une enquête du ministère de la Justice de l'État de Virginie pour son soutien présumé au Hamas. Le SJP s'était réjoui ouvertement des massacres du 7 octobre.