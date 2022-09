Météo : un ciel dégagé mais des températures en baisse pour samedi

Bien que de plus en plus rares au fil de la journée, des averses concerneront encore le Grand-Est pour demain samedi, selon les prévisions de Météo-France. Quelques averses seront à craindre également en début de journée sur les Alpes du nord, la limite pluie-neige s'abaissant jusque vers 1500m.

C'est le #weekend Globalement, il fera beau, mais frais ! L'ouest de la France sera privilégié avec un ciel tout bleu et un vent faible ️ Ces conditions seront appréciables pour les #JourneesEuropeennesduPatrimoinehttps://t.co/SQvCcJQIBspic.twitter.com/DriIbrNFsn — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) September 16, 2022

Les nuages présents du côté du piémont et de la chaîne des Pyrénées se disloqueront en matinée. Sur le reste du pays, le ciel sera le plus souvent bien dégagé, les nuages sont un peu plus présents sur le Nord-Pas de Calais, la Champagne, la Bourgogne et Rhône-Alpes.

5 degrés par endroits dans la matinée

Le vent sera fort en Méditerranée, la Tramontane soufflera de 60 à 70 km/h puis s'essoufflera dès la mi-journée, le vent d'ouest atteindra 90 à 100 km/h voire 110 sur les zones les plus exposées de la Corse, avant de baisser l'après-midi. Le Mistral restera établi autour 70 à 90 km/h en matinée, 60 à 70 en seconde partie de journée.

Les températures seront encore en baisse: pas plus de 5 à 8 degrés dans l'intérieur des terres sur la moitié nord du pays, 8 à 12 sur le sud du territoire, 11 à 14 sur les côtes de Manche, sur la façade atlantique, 15 à 17 sur le rivage méditerranéen.

les maximales se situeront entre 16 et 20 degrés sur le nord du pays, entre 18 et 23 sur le sud, jusqu'à 25 à 27 sur le rivage de la Grande Bleue, 28 à 30 sur la façade orientale de la Corse.