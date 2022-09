Incendie en Gironde : vent, chaleur... Les pompiers en difficulté face aux conditions météo

La saison des feux n'en finit plus en Gironde. Après un été de tous les records, le département est à nouveau confronté aux flammes. Près de la commune de Saumos, plus de 3.000 hectares ont été ravagés et 840 personnes ont été évacuées. Et alors que la piste criminelle est privilégiée, la météo n'aide pas les pompiers. Le vent sec, accompagné par des records mensuels de température ces derniers jours, complique la situation dans cette région aux 28.000 hectares de forêt ont déjà brûlé en juillet et en août.

920 pompiers mobilisés

En 24 heures, au moins 840 personnes ont été évacuées dans le Médoc. Une vingtaine d'entre elles ont été accueillies dans une salle des fêtes où des bénévoles se relaient depuis mardi. Des communes avoisinantes ont envoyé des lits et des gîtes offrent également leurs chambres, pour aider les rescapés.

Pour maîtriser au plus vite la situation, près de "920 pompiers sur site" sont mobilisés, explique le chargé de communication des sapeurs-pompiers de Gironde, Thomas Couturier.

La fin de la saison des incendies attendue

"Il est clair que tant qu'on aura une chaleur importante, du vent et une hygrométrie faible, on n'aura pas des conditions forcément très favorables. Après, la saison devrait arriver à son terme rapidement, on va le souhaiter", ajoute-t-il.

La saison des incendies devrait arriver à son terme avec le retour des pluies d'automne. Des précipitations particulièrement attendues pour mettre officiellement fin à la saison 2022, qui aura été dévastatrice.