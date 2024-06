Météo : sept départements placés en vigilance orange pluie-inondation et/ou pour orages

La météo lundi sera plus clémente dans le sud de la France où sept départements sont placés dimanche en vigilance orange pluie-inondation et/ou pour orages, tandis que le nord se retrouvera sous un ciel gris accompagné de faibles pluies, selon les prévisions de Météo France. Ce dimanche soir, des orages, parfois violents et accompagnés de grêle et de fortes pluies se déclencheront sur le quart sud-est du pays, où sept départements sont placés en vigilance orange (l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, le Gard, la Haute-Loire, l'Isère et le Vaucluse).

De la pluie attendue dans les Hauts-de-France

Mais lundi, le temps s'améliorera dans le sud, excepté sur les Pyrénées qui resteront sous un ciel couvert ponctué d'averses, surtout sur l'est de la chaîne. Les Alpes subiront également quelques pluies le matin mais des éclaircies se développeront en journée. Ailleurs le soleil sera de retour, le ciel sera peu nuageux ou variable notamment sur le Massif central, plus ou moins voilé près de la Méditerranée. Mistral et tramontane souffleront modérément, le vent d'ouest atteindra 80 km/h en Corse.

A l'inverse, dans le reste du territoire une perturbation apportera un ciel couvert et un vent de nord-ouest soutenu sur les régions bordant la Manche le matin. Il pleuvra sur les Hauts-de-France, plus à l'ouest les pluies seront éparses.

Jusqu'à 29 degrés près de la Méditerranée

L'après-midi ce temps gris se décalera des Pays de la Loire à l'Ile-de-France et aux Ardennes, chassant les éclaircies matinales, puis de la Vendée à la Bourgogne et à la Lorraine le soir. Les pluies resteront faibles, et de plus en plus rares en allant vers l'ouest. A l'arrière des éclaircies se développeront mais le vent de nord restera soutenu, il fera un peu frais pour la saison. Quelques averses circuleront sur le Nord et Pas-de-Calais.

Les températures minimales iront de 7 à 11 degrés en général sur la moitié nord, 11 à 15 au sud, 15 à 20 près de la Méditerranée. Les maximales varieront entre 15 et 18 petits degrés sur les régions proches de la Manche, 18 et 22 sur le reste de la moitié nord, entre 21 et 25 au sud avec des pointes entre 26 et 29 près de la grande Bleue.