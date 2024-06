Le temps samedi : quatre départements du sud-ouest en vigilance orange pour orages et pluie-inondation

Le temps samedi est marqué par des pluies à caractère orageux sur les trois quarts du pays, excepté le nord-ouest, selon Météo-France, qui a placé quatre départements en vigilance orange pour orages et pluie-inondation, dans son bulletin de la mi-journée. Les départements concernés sont les Landes, le Gers, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques, a indiqué le service météorologique, précisant que de la grêle est aussi attendue.

Au sud d'une ligne Strasbourg-La Rochelle, le temps est lourd et temporairement orageux. Dès le matin, sous un ciel chaotique, des averses parfois orageuses ont circulé du nord de l'Aquitaine à la Franche-Comté et à Rhône-Alpes, et plus localement en PACA. Dans l'après-midi, les ondées orageuses régresseront vers les Alpes du Sud, et un temps sec reviendra sur le pourtour méditerranéen.

Grêle et fortes pluies localement

En revanche, l'activité orageuse se renforcera sur les Pyrénées avec quelques débordements en plaine au sud de la Garonne, ainsi que du Limousin au nord de Rhône-Alpes, à la Franche-Comté et au sud de l'Alsace. Grêle et fortes pluies seront possibles localement sous ces orages. En soirée et au cours de la nuit suivante, alors que les conditions se calmeront sur le Centre-Est, des pluies orageuses soutenues et durables envahiront le sud de l'Aquitaine et l'ouest de Midi-Pyrénées donnant des cumuls parfois importants en particulier dans les départements placés en vigilance orange.

Au nord d'une ligne Strasbourg-La Rochelle, le temps est plus calme et sec. Les nuages sont toutefois plus nombreux, près de la Manche dès le matin, puis de la Bretagne à la frontière belge l'après-midi. Plus au sud, le soleil est prédominant. Le vent d'autan se lève et souffle jusqu'à 40/50 km/h en son domaine. Près de la Manche, le vent d'ouest souffle jusqu'à 50 km/h.

Les températures minimales sont comprises entre 7 et 10 degrés de la Bretagne au Benelux, avec localement 4 ou 5 de la Picardie à la Lorraine. Ailleurs, elles vont de 10 à 16 degrés, localement 18 à 20 dans le Sud-Ouest et sur les côtes méditerranéennes. Les maximales atteignent 17 à 21 degrés dans le Nord-Ouest, 23 à 27 des Charentes au Rhin et à la Franche-Comté, 26 à 30 dans le Sud, avec localement 31/33 en Provence et parfois jusqu'à 34/35 en Corse-du-Sud.