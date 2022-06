Canicule : 42,9 degrés à Biarritz ce samedi, le mercure s'envole partout en France

La ville de Biarritz a connu samedi un record "absolu" de température "tous mois confondus", touchée comme une large part de la France par une canicule d'une précocité inédite, a indiqué Météo France. Biarritz a ainsi atteint 42,9 degrés, samedi à 16h, selon Météo France, qui a indiqué que le précédent record datait d'août 2003 avec 40,6 degrés. A 15h Météo France relevait 42 degrés dans la ville voisine de Saint-Jean-de-Luz, 41 à Arcachon, 40 à Bordeaux, 39 à Angers, Auch, Auxerre, Châteauroux, Niort et Mont-de-Marsan.

Entre 20 et 25 degrés dans la nuit de samedi à dimanche

D'une manière générale, samedi après-midi, "la chaleur s'accentue encore depuis l'Ouest des Pyrénées en direction du Nord-Est du pays", avec en général "entre 37 et 41 degrés sur l'Aquitaine, le Poitou-Charentes, le Centre-Val-de-Loire, l'Ouest de la Bourgogne et l'Ile-de-France" et des pointes voisines de 42°/43 degrés "mesurées localement sur le sud de l'Aquitaine".

"Ailleurs, sur le Grand-Est, la région lyonnaise, l'Auvergne, la vallée du Rhône et une bonne partie de l'Occitanie, les températures maximales atteignent 35 à 39 degrés", a ajouté Météo France, dans ce bulletin. "Dans la nuit de samedi à dimanche, les températures descendront lentement, les minimales seront de l'ordre de 20 à 25 degrés sur bon nombre de régions", selon Météo-France, qui indique que dimanche après-midi, "les plus fortes chaleurs vont se décaler vers l'est", avec 34 à 38 degrés sur le nord-est du pays.

Des orages prévus sur la façade ouest

Par ailleurs, des orages ponctuels sont attendus à partir de samedi soir et dans la nuit sur la façade ouest, "démarrant dans le Sud-Ouest et remontant vers la Normandie", certains de ces orages pouvant "s'avérer assez forts, accompagnés de quelques rafales de vent et surtout d'une forte activité électrique", prémices "d'une dégradation pluvio-orageuse, plus franche et plus organisée", attendue pour dimanche soir.

"La canicule régressera progressivement, pour ne plus concerner que le flanc est du pays", conclut Météo-France. La liste des départements en vigilance rouge demeurait inchangée, avec 11 départements. L'Ain venant s'ajouter à la liste des territoires en vigilance orange, comptant désormais 59 départements au total.