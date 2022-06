Canicule : quelle est la ville où l'on trouve le plus de piscines au mètre carré ?

Quand vous demandez aux habitants de Truchtersheim ce qui fait la renommée de leur ville, deux réponses leur viennent directement aux lèvres : Truche (comme on dit là-bas) est la ville où Brigitte Macron s'est présentée comme candidate aux élections municipales en 1989. Mais c'est aussi la ville, "où il y a la plus grande concentration de piscines au kilomètre carré", sourit Gilles, croisé devant l'école primaire. "C'est une des premières choses que l'on m'a dit quand je suis arrivé ici".

Piscine enterrée, autoportante, en pierre, en bois

Un petit sondage auprès des élèves de l'école élémentaire de Truchtersheim permet de confirmer cette réputation : tous ont bien une piscine chez eux. La question est plutôt de savoir qui a la plus grande. Si Louise possède le plus long bassin (12 mètres de long), Yseult a quant à elle la piscine la plus profonde (plus de deux mètres), et celle d'Anna a l'avantage d'être bardée de bois.

Pourtant, en alpaguant les parents à la sortie des classes, la plupart prétendent ne pas en posséder. Sauf qu'en creusant un peu, on se rend compte qu'ils en ont bien une, mais "elle n'est pas très grande", "ce n'est pas une piscine enterrée", "c'est juste pour les enfants".

Compter le nombre de piscines via les vues satellites

Pour les habitants des villes voisines en tout cas, il n'y a pas de doute. "Il y a vraiment des piscines partout à Truche", témoigne Anthony. Lui est même déjà allé vérifier sur les images satellites de Google maps. "Il y a des rectangles bleus qui apparaissent presque à chaque maison". Et ces rectangles vont continuer de s'accumuler, puisque les rares Truchtersheimois qui ne possèdent pas encore de piscine, finissent eux aussi par céder.

Croisés au détour d'une rue, Marc et Béatrice sont justement en train de monter la leur. "Comme on ne part pas en vacances cet été et qu'on a nos petits-enfants qui viennent, on s'est dit que ce serait quand même pratique", explique cette jeune grand-mère, "ici, en Alsace, l'air de circule pas et on suffoque". Une piscine supplémentaire donc, qui vient s'ajouter à la longue liste des piscines déjà existantes à Truchtersheim. De quoi justifier le surnom de "petit Monaco alsacien" donné au village.