Météo : l'Hérault et le Gard en vigilance orange «orages» et «pluies-inondations»

Deux départements, le Gard et l'Hérault, ont été placés en vigilance orange "orages" et "pluies-inondations" de vendredi 18 heures à samedi à 2 heures du matin par Météo France, avec des cumuls de précipitations qui pourraient atteindre les 100 mm voire plus ponctuellement. Cette dégradation orageuse pourrait donner de forts cumuls en peu de temps, "de l'ordre de 50 à 70 mm (soit de 50 à 70 litres par m2) en une heure", et pourrait être "accompagnée de grêle et de rafales de vent pouvant atteindre 80 km/h", selon l'institut météorologique.

Une dégradation orageuse se met en place en soirée sur l'#Herault et le #Gard avec localement de forts cumuls atteints en peu de temps : 50 à 70 mm en 1 heure, un risque de #grêle et de rafales de vent jusqu'à 80 km/h.

Restez prudents https://t.co/h3so1yk2rIpic.twitter.com/IbE1omVVAR — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) June 9, 2023

Jusqu'à 100 mm de pluies par endroit

Ces orages pourraient temporairement être stationnaires avec des cumuls pouvant atteindre par endroits 100 mm, "ponctuellement un peu plus", met en garde Météo France. Alors que des averses ont concerné dans l'après-midi les Cévennes et l'Est de l'Hérault, la localisation des plus forts orages dans la soirée "reste encore incertaine, ceux-ci pouvant se produire sur le Haut-Languedoc ou plutôt vers les plaines", soulignent les prévisionnistes.

A Montpellier, afin d'anticiper les ruissellements et risques de crues attendus, le quai du Pirée, dans le centre-ville, a été interdit au stationnement et les différents points bas de la Ville seront fermés en fonction de l'évolution de la situation, selon un communiqué de la municipalité. Les parcs et jardins publics seront également fermés pour la soirée.