Le temps jeudi : instable sur une moitié nord-ouest, sec et lumineux ailleurs

Jeudi matin, des averses localement orageuses traîneront encore sur le flanc est du pays, des frontières allemandes jusqu'à la Côte d'Azur et le nord de la Corse, et s'évacueront en matinée, prévoit Météo-France. Mercredi, 13 départements du sud-est étaient placés en vigilance orange pour orages et pluie-inondation pour la soirée et la nuit.

Un temps calme et bien ensoleillé se rétablira mercredi du sud de l'Aquitaine et de l'Occitanie jusqu'aux Alpes et la PACA. La tramontane soufflera sensiblement le matin sur le pourtour du Golfe du Lion. Le vent d'ouest se lève sur la Côte d'Azur et le Cap Corse l'après-midi.

La moitié nord-ouest de l'hexagone conservera un temps plus instable. Le ciel sera chargé le matin, accompagné d'ondées plus fréquentes sur les départements côtiers de l'Atlantique et de la Manche. L'après-midi se poursuivra sous une alternance d'éclaircies et de passages nuageux menaçants, porteurs d'averses et parfois d'un coup de tonnerre.

De forts cumuls de pluie sur les côtes de la Manche

Les giboulées seront plus soutenues et plus fréquemment orageuses de la Normandie à la frontière belge. Elles conduiront à d'importants cumuls d'eau des côtes normandes au Pas-de-Calais. Le vent de sud-ouest restera également sensible sur le nord-ouest de l'hexagone avec quelques rafales jusqu'à 70 km/h sur les côtes de Manche.

Les températures minimales seront comprises entre 11 et 16 degrés en général, entre 17 et 22 sur le pourtour méditerranéen. Les maximales atteindront 21 à 26 degrés sur les deux tiers nord, 26 à 29 sur les plaines du Sud-ouest, 28 à 31 sur le pourtour méditerranéen à localement 32/33 sur la Côte d'Azur et la Corse.