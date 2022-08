Météo : le mois de juillet 2022 est le deuxième mois le plus sec jamais enregistré en France

Juillet 2022 est "au second rang des mois les plus secs tous mois confondus" en France depuis le début des mesures en 1958-1959, avec un cumul de précipitations agrégées de 9,7 millimètres, a indiqué lundi Météo France à l'AFP. Ceci représente un déficit de précipitations de 84% par rapport aux normales de la période 1991-2020.

Le mois de juillet le plus sec depuis 1959

Jusqu'à présent, le mois le plus sec jamais enregistré est mars 1961 avec 7,8 millimètres de précipitations cumulés sur le pays, précise Météo France, dont les premiers relevés de précipitations remontent à août 1958. Juillet 2022 devient également "le mois de juillet le plus sec sur la période 1959-2022", indique Météo France. Les précédents records remontaient à juillet 2020 avec 16,7 millimètres de précipitations et juillet 1964 avec 24,7 millimètres, selon le service météorologique et climatique national.

En ce début du mois d'août, les températures seront aussi élevées, comme le montrent les prévisions de l'institut national météorologique.

Record de sécheresse dans le sud de l'Angleterre

Dans le même temps, juillet 2022 a été le plus sec jamais enregistré dans le sud de l'Angleterre, après plusieurs mois de faibles précipitations, selon des chiffres publiés par les services météorologiques lundi, entraînant la mise en place localement de premières restrictions sur la consommation.

Comme une grande partie de l'Europe, le Royaume-Uni a été soumis le mois dernier à de fortes pressions atmosphériques, avec des températures qui ont dépassé 40 degrés pour la première fois. A l'échelle du pays, selon le Met Office, les précipitations n'ont atteint que 56% de la moyenne, soit le niveau le plus faible depuis 1999.