Météo : fin de la vigilance rouge aux orages dans le Gard et l'Hérault, un temps instable mercredi

La vigilance absolue dans le Gard et l'Hérault a été levée par Météo-France mardi soir. Ces départements avaient fait l'objet d'une alerte rouge ce mardi dans le courant de l'après-midi. Ils sont désormais placés en vigilance orange aux orages et inondations, comme 25 autres départements du Centre-Est et du Nord-Est.

Encore des orages "localement forts"

Les orages se sont décalés en mer, ce qui ne "justifie plus le maintien en vigilance rouge" aux orages de ces deux départements d'Occitanie, a précisé Météo-France dans son dernier bulletin. Quelque 150 à 180 mm d'eau ont été relevés "en moins de trois heures" sur le sud-est de l'Hérault et le sud-ouest du Gard, a indiqué l'institut météorologique. Aucune victime n'est à déplorer et les pompiers du Gard et de l'Hérault n'ont pas effectué d'intervention significative.

De nouveaux orages peuvent toutefois se produire dans la nuit de mardi à mercredi, ainsi que dans la journée de mercredi, et pourraient être "localement forts, donnant 50 à 80 mm en peu de temps", a mis en garde l'organisme. Météo-France avait placé mardi après-midi le Gard et l'Hérault en vigilance absolue, en raison d'"orages stationnaires" et de volumes de précipitations exceptionnels.

Un ciel chargé

Sur le reste du pays, l'instabilité sera toujours marquée à l'ouest des régions allant des côtes normandes vers l'estuaire de la Gironde, avec des averses attendues. Un orage pourra éclater par moments. Cette instabilité perdurera une bonne partie de la journée et les cumuls de précipitations pourraient être marqués sur les zones exposées au vent de sud-ouest soufflant jusqu'à 70 km/h en rafales.

Le ciel sera donc chargé, lâchant quelques ondées en cours de journée. Seuls le littoral varois, la Côte d'Azur et la Corse bénéficieront de belles périodes ensoleillées. Au lever du jour, les températures minimales seront comprises entre 13 et 16 degrés sur la moitié nord du pays, entre 16 et 19 sur la moitié sud, jusqu'à 21 à 23 sur le littoral méditerranéen.

Les maximales atteindront 20 à 22 degrés en Bretagne, 22 à 28 de la Côte d'Opale vers le sud du pays, jusqu'à 29 à 30 sur le littoral méditerranéen et en Corse.