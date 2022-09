Orages : Météo France place 27 départements en vigilance orange

27 départements sont placés en vigilance orange aux orages ce mardi depuis 10 heures. Les départements qui risquent d'être touchés par ces orages sont : l'Ain, l'Allier, le Cantal, la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, l'Yonne et le Territoire-de-Belfort, le Gard, l'Hérault, ainsi que la région Grand-Est.

Rafales de vent, grêles et fortes précipitations

"À ce stade de la prévision, il demeure une incertitude marquée tant en chronologie qu’en localisation sur ces orages. Cette situation réclame cependant une attention particulière, car cet épisode devrait se prolonger en journée de mercredi, journée de demain pour laquelle le risque deviendra plus net", écrit Météo France.

"Cet après-midi et ce soir, des orages vont à nouveau se développer à partir du Massif Central puis ceux-ci remonteront rapidement dans le flux de sud-ouest vers le nord de Rhône-Alpes, Bourgogne et Franche-Comté et jusqu'aux frontières allemandes. Ces orages seront en général assez brefs mais parfois violents avec des rafales de vent soutenues (voisine de 100 km/h), de la grêle et de très fortes intensité de précipitations", a précisé l'institut météorologique.

L'Hérault et le Gard aussi sous vigilance orange pour pluie-inondation

À noter que l'Hérault et le Gard sont aussi en vigilance orange pluie-inondation. "De très forts cumuls de pluie en peu de temps peuvent se produire, autour de 80 mm en moins de 3 heures. Sur la journée, des cumuls voisins de 100 à 150 mm sont donc possibles localement. Grêle, activité électrique et rafales de vent pourront également accompagner ces orages", a indiqué Météo France dans son bulletin météorologique.