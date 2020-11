Même confinés à l'autre bout du pays, dégustez les plats d'un étoilé parisien

REPORTAGE

A la tête de son restaurant deux étoiles à Paris, Stéphanie Le Quellec s'est lancé un défi, en cette période de confinement. Alors que son établissement proposait jusqu'à présent un service de livraison limité à la capitale et à la petite couronne, elle envoie désormais ses plats dans toute la France. Depuis le 5 novembre, sa cuisine bistronomique s'exporte aux quatre coins du pays, une fois par semaine, le vendredi.

"Tout est conditionné sous vide"

Étiquettes, rouleaux de scotchs, ordinateurs et imprimantes ont envahi la salle feutrée du restaurant La Scène. Ici, les adresses des clients sont soigneusement accolées au colis sur le départ. "Tout est conditionné sous vide, ensuite je vais déposer ça dans le colis", explique Stéphanie Le Quellec en désignant deux blanquettes de veau. Un repas complet coûte autour de 50 euros, auxquels il faudra ajouter les frais de livraison.

Stéphanie Le Quellec égrène les noms des villes dans lesquelles elle envoie ses paquets, pour certains très reculés. "Cela permet à des gens qu'on pas forcément de restaurateurs ouverts de se faire livrer des petits repas."

Les clients prêts à renouveler l'expérience

Après une nuit sur la route dans un camion réfrigéré, les victuailles arrivent le lendemain près de Nantes chez Noëlle et Bernard. "Il n’y a que des bonnes choses, ça n'a pas du tout bougé pendant le transport."

"On va à Paris une ou deux fois par an et on aime bien faire les restaurants parisiens." Problème, le couple est confiné pour l’anniversaire de Bernard. Ce dernier est donc heureux de pouvoir se faire un petit plaisir. Si le confinement venait à s’éterniser, il pourrait se laisser à nouveau tenter au moment de fêter Noël.