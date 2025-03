Massif central : la neige rend les conditions de circulation difficiles

En raison de chutes de neige apparues dans la nuit, la circulation dans les monts du Lyonnais et du Forez reste difficile samedi matin. Sur les axes routiers principaux et en ville, les conditions de circulation sont considérées comme normale à délicate. Trois départements du nord du Massif central sont en vigilance orange neige-verglas.

La circulation dans les monts du Lyonnais et du Forez reste difficile samedi matin, en raison de chutes de neige apparues dans la nuit, selon inforoute42, alors que trois départements du nord du massif Central sont en vigilance orange neige-verglas. Sur les axes routiers principaux et en ville, les conditions de circulation sont considérées comme normale à délicate.

Saint-Étienne recouverte d'un manteau blanc

La neige est tombée dans la nuit, particulièrement sur la ville de Saint-Etienne, toute recouverte d'un manteau blanc samedi matin, ont constaté des journaliste de l'AFP. "On a été assez surpris, on ne pensait pas qu'il allait neiger dans la nuit autant, donc on a réveillé les enfants et on est allé faire de la luge et s'amuser dans la neige", a raconté à l'AFP Julie une habitante stéphanoise, qui n'a pas souhaité donner son nom, venue se promener dans le Parc de l'Europe.

"C'est tout blanc, c'est magnifique. Aujourd'hui quand j'ai ouvert la fenêtre, waouh, c'est génial, j'ai dit qu'il faut qu'on y aille, on y va", s'exclame Shu, en jouant avec une boule de neige en forme de cœur.

Vigilance orange maintenue

Météo France a maintenu la vigilance orange pour neige-verglas pour les départements de la Creuse, de l'Allier et du Puy-de-Dôme. Une couche de 2 à 5 cm est attendue en plaine pouvant atteindre 10 cm localement. Au-dessus de 400 m, elle pourra être comprise entre 10 et 15 cm, voire 20 cm sur certaines zones.

La vigilance orange doit prendre fin dimanche à 10 heures selon le dernier bulletin météo, mais pourrait s'étendre à l'Indre et au Cher "si des prévisions sur les cumuls de neige attendus venaient à se confirmer", précise Météo-France.