Neige-verglas : trois départements du nord du Massif central en vigilance orange

Trois départements du nord du Massif central ont été placés en vigilance orange pour neige-verglas par Météo France. L'institut météorologique prévoit un "épisode neigeux significatif pouvant causer des difficultés de circulation" dans la Creuse, l'Allier et le Puy-de-Dôme.

Météo-France a placé pour samedi trois départements du nord du Massif central (Creuse, Allier et Puy-de-Dôme) en vigilance orange pour neige-verglas, en raison d'un "épisode neigeux significatif pouvant causer des difficultés de circulation".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Pour samedi 15 mars 2025 :

🟠 3 départements en Vigilance orange neige-verglas



Restez prudents et informés :https://t.co/CSYEovTI83 pic.twitter.com/2EdR6APIOK — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) March 15, 2025

Entre dix et 15 centimètres neige au-dessus de 400 mètres

"Dès le matin les chutes de neige vont devenir de plus en plus marquées sur la Creuse et le Puy-de-Dôme et l'Allier", indique le bulletin météo de vendredi à 16 heures. Dans un nouveau bulletin publié ce samedi matin, Météo France étend sa vigilance orange jusqu'à 10 heures ce dimanche.

Une couche allant de "deux à cinq centimètres" pouvant monter jusqu'à "dix centimètres" localement est attendue en plaine sur l'ensemble de l'épisode neigeux. Au-dessus de 400 mètres elle pourra être comprise entre dix et quinze centimètres.