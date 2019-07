Marseille : une station de métro fermée depuis un mois à cause d'un immeuble en péril

REPORTAGE

À Marseille, huit mois après le drame de la rue d’Aubagne, certains immeubles, vidés de leurs occupants, menacent toujours de s’effondrer dans les quartiers les plus pauvres de la ville. C'est le cas rue de la Butte, dans le 2ème arrondissement. En conséquence, la station de métro Jules-Guesde, située à proximité, est fermée depuis un mois. Le quartier est déserté et le quotidien des riverains et des commerçants particulièrement compliqué. Europe 1 s'est rendu sur place.

Un périmètre de sécurité mis en place le 19 juin

Frappé d'un arrêté de péril, le bâtiment en question a été évacué le 7 juin dernier en raison "de nombreuses fissures de tassement, une fissuration importante à la jointure des pierres de taille faisant office de linteau au-dessus de la porte", et d’un "affaissement important de la charpente ainsi que de nombreuses infiltrations d’eau", selon le dernier arrêté pris par la Ville.

La bouche de métro, pour sa part, est condamnée le 19 juin. Mais les blocs de béton et le grillage installés pour délimiter le périmètre de sécurité n'y font rien : les riverains enjambent le dispositif, à leurs risques et périls. "Je sais que c'est interdit, mais on n'a pas le choix", justifie un passant au micro d'Europe 1. "C'est juste pour deux minutes. C'est dangereux, mais je fais quand même attention quand je marche".

Raymonde, elle, est horrifiée. La riveraine pointe du doigt la "négligence" des pouvoirs publics, le "danger" que cela représente et "l'inconscience" de certains piétons. "S'ils ont envie de mourir, ça les regarde. Les maisons, elles sont toutes fissurées", observe-t-elle.

Les commerçants impactés

Les commerçants du quartier, eux, voient leur chiffre d'affaires plonger. "Il y a moins d'activité, moins de passage", se désole Patrick, le kiosquier, présent sur le secteur depuis 1981. "Le métro, c'est important pour la population, pour les employés qui viennent travailler", souligne-t-il. "J'espère qu'au mois de septembre, ce sera rouvert."

De son côté, la mairie explique que pour démolir, il faut aussi le feu vert des propriétaires. Résultat : la station de métro restera fermée jusqu'à nouvel ordre.