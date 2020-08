Sillonner le Vercors, admirer la vallée du Rhône… Nos conseils pour visiter le Dauphiné

Une histoire riche, une cuisine délicieuse, un petit paradis vert avec notamment le Vercors, la Chartreuse, et le Parc national des Écrins : le Dauphiné dispose de nombreux atouts pour vous convaincre d'aller y passer une partie de votre été. Chroniqueur de l'émission Et si on partait ? sur Europe 1, l'auteur au Lonely Planet Jean-Bernard Carillet a partagé lundi ses bons plans pour profiter au mieux de cette région.

Se balader avec une mule dans le Vercors

Aux confins des départements de la Drôme et de l’Isère, le Vercors, avec ses hauts plateaux calcaires à 1.000 mètres d’altitude, ressemble à une immense forteresse minérale vue d'avion. Au menu, on retrouve de grands espaces naturels, avec une alternance de prairies bien vertes et bien grasses, et des forêts profondes dans lesquelles il fait bon se perdre. À noter que le Vercors est aussi le royaume des bergers et des éleveurs.

C'est le bon moment pour aller dans le Vercors. Le Parc naturel régional y fête cette année ses 50 ans. Pour s'imprégner au mieux de ce splendide décor, plusieurs options sont possibles, comme la randonnée pédestre, le VTT, ou encore la formule balade avec une mule, et bivouac. Avec une mule, on peut faire de nombreux kilomètres sans rien transporter sur son dos, tout en étant en immersion et en sortant de sa zone de confort. Là bas, on peut profiter de pique-niques à base de produits bios de la région, comme le jambon ou le bleu de Sassenage, scruter le ciel, la Voie lactée. La déconnexion totale est assurée.

Faire du parapente dans les Barronies

Si vous êtes à la recherche de sensations plus fortes, rendez-vous dans les Baronnies, à la pointe sud-est de la Drôme, un autre coin de paradis nature. Sur place, vous pouvez faire votre baptême en parapente, du biplace en tandem avec un moniteur. Les conditions aérologiques y sont exceptionnelles. En arrière-plan, on distingue le dos rond et pelé du Mont Ventoux.

Une expérience romantique dans la vallée du Rhône

Pour se remettre de ces émotions, on file plein Est dans la vallée du Rhône, toujours dans la Drôme, et on se pose à Tain-L'Hermitage, pour une expérience magique et romantique, au Bar Éphémère, à la Chapelle de l'Hermitage. On y accède à pied, au milieu des vignes, pour un rendez-vous proposé une dizaine de fois pendant l’été, en début de soirée.

Au menu des réjouissances, dégustation de vins, apéritif, grignotage de tapas, le tout avec une vue panoramique sur la vallée du Rhône, et en face, les monts de l'Ardèche. Ainsi qu'avec le soleil couchant qui embrase de ses couleurs chaudes ce décor, et les parfums de sève qui émanent du vignoble qui viennent vous chatouiller les narines.

Installé à table, allongé sur un transat, ou encore sur un muret de pierres sèches, vous pourrez y passer une soirée romantique à souhait avec l'élu(e) de votre cœur.