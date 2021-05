Manifestations pour la réouverture des fêtes foraines : "C'est une discrimination commerciale"

REPORTAGE

Comme toutes les professions commerciales ou culturelles, les forains espéraient eux aussi pouvoir réinstaller leurs manèges dès ce mercredi et relancer les fêtes foraines dans les communes. Mais malgré l'élaboration d'un protocole sanitaire très strict, ils restent exclus de cette reprise. "Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est une discrimination commerciale", estime Nicolas Lemay, le président de la Fédération des forains de France, sur Europe 1.

"Pourquoi des manèges en extérieur sont-ils interdits alors qu'on autorise plein d'activités en intérieur ?", s'interroge-t-il. "C'est reconnu maintenant, depuis que le Covid-19 est là, qu'en extérieur, il n'y a quasiment aucun risque de l'attraper. Donc c'est une aberration et on continuera malgré tout le combat", ajoute Nicolas Lemay, bien décidé à faire entendre la voix des forains.

"Les gens nous attendent pour ramener la joie et les animations"

Les forains doivent pour le moment attendre le 9 juin pour rouvrir leurs attractions. Pour Angélique, c'est l'espoir de pouvoir malgré tout sauver en partie sa saison. "Je ne pense pas qu'on va rattraper le temps perdu, mais si on peut essayer de sauver la saison, on va le faire", explique la foraine. "On sera là pour donner du bonheur aux gens et pour reprendre notre activité. Et même les gens, je pense qu'ils nous attendent pour ramener aussi la joie et les animations dans les villages", poursuit-elle.

Une trentaine de manifestants ont organisé une opération péage gratuit sur l'autoroute à hauteur d'Arras ce mercredi matin, avant une opération escargot en direction de Lille.