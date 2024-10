Macron au Maroc : un auditeur regrette qu'il soit toujours question de «l'aspect négatif de l'immigration»

C'est l'un des enjeux de la visite d'État d'Emmanuel Macron au Maroc : la lutte contre l'immigration illégale. Dans l'émission Olivier de Lagarde et vous, Abdel, auditeur d'Europe 1 qui est issu d'une famille d'origine marocaine, remet en cause la façon négative d'aborder ce sujet de société. "À un moment donné, on ira chercher des médecins étrangers pour venir soigner les Français, et c'est normal. Je trouve ça très positif. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on prenne toujours l'aspect négatif de l'immigration, et on le fait tourner en disant que (la lutte contre l'immigration) est la solution à tout", estime-t-il.