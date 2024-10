Emmanuel Macron au Maroc : vers une coopération renforcée autour du sujet de l'immigration illégale ?

Troisième et dernier jour de visite d’État au Maroc pour Emmanuel Macron ce mercredi. Pour son dernier jour, le chef de l’État échangera avec des étudiants marocains et africains sur la sécurité alimentaire puis il prononcera un discours à la mi-journée devant la communauté française du Maroc avant de rentrer à Paris. Mais déjà une question se pose : est-ce que ce voyage aura permis de faire avancer l’épineux dossier des ressortissants marocains sous obligation de quitter le territoire ?

Un flou volontairement entretenu

À l’heure "d’écrire un nouveau livre" entre la France et le Maroc comme il le dit devant le Parlement du Royaume, Emmanuel Macron n’omet pas la question des OQTF. "Je pense à l’immigration illégale et à la nécessité d’une coopération naturelle et fluide en matière consulaire. Nous avons besoin encore de davantage de résultats", assure le président de la République.

Mais il entretient volontairement le flou. Pas question de fixer un objectif chiffré, "ça ne fonctionne pas comme ça", balaie d’un revers de la main son entourage. Pour avoir des résultats, il faut de l’huile dans les rouages et une bonne relation, explique-t-on en substance dans sa délégation. Même Bruno Retailleau semble mettre de l’eau dans son vin.

Ne pas gâcher les retrouvailles

"Nous avons un cadre et des procédures. Nous avons convenu de les améliorer pour raccourcir les délais et pour mieux faire en termes de nombre de personnes réadmises. Nous avons convenu avec mon homologue de suivre directement cette question, à notre niveau, avec des points d’étapes réguliers", insiste le locataire de Beauvau. Comme si le ministre de l’Intérieur avait, lui aussi, la volonté de ne pas gâcher ces retrouvailles.