«Ma place était là» : à Marseille, de nombreux anonymes rassemblés pour la messe en hommage aux victimes

À Marseille, plus de 100 marins pompiers sont toujours à pied d'œuvre pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres des immeubles qui se sont effondrés rue de Tivoli dimanche. Après plus de 48 heures de recherches, six corps ont été sortis des gravats, deux personnes sont toujours portées disparues. Dans le quartier, la solidarité s'organise, les hommages aussi. Lundi soir, une messe et une veillée funèbre ont été célébrées en présence du maire, de plusieurs élus, de l'amiral, des marins pompiers et de nombreux anonymes.

Des riverains solidaires

"Chers amis, merci. Nous avons besoin de nous serrer les coudes, d'être ensemble pour nous soutenir." Guy qui habite à 100 mètres des immeubles effondrés partage les paroles du père Olivier. "Je ne partage pas la foi chrétienne, mais je trouvais que ma place était là. J'ai vu qu'il y avait une réelle émotion et on essaye chacun d'aider. Moi-même, j'ai proposé de loger", confie-t-il au micro d'Europe 1.

"L'explosion, la déflagration, l'effondrement. Une fois de plus, Marseille s'est réveillée meurtrie et, dans cette soudaine précarité, un magnifique élan de solidarité", poursuit le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille.

"C'est important d'être là"

Karine habite le quartier de la Plaine. Elle est venue par solidarité et pour rendre hommage. "Ils nous ont aussi dit qu'on pouvait déposer des vêtements, des produits d'hygiène...", avance-t-elle.

Seul, en famille ou entre amis, ils étaient nombreux à se recueillir en l'église Saint-Michel. "C'est affreux ce qui est arrivé", "c'est notre quartier, c'est important d'être là", témoignent ces habitants. Une minute de silence a été respectée en hommage aux victimes.