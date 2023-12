«Tous les voyants sont au vert !» : La Clusaz attend les vacanciers de Noël

Début des vacances scolaires ce vendredi soir. Certains Français se dirigeront vers les stations de ski pour fêter Noël. Dans la station de La Clusaz, en Haute-Savoie, tout est prêt pour accueillir les vacanciers. La carte postale de Noël est parfaite : chalets décorés, musique de Noël dans les rues et une neige bien présente.

"On est prêt et en forme"

"C'est tout blanc. Il y a de la neige ! Les clients sont au rendez-vous donc tous les voyants sont au vert !", lance Tony Papaz, gérant d'un restaurant. Dans la station, le taux de remplissage des hôtels est proche de 100 %. Grégory, moniteur de ski, est également prêt à recevoir les vacanciers. "On est ici au jardin d'enfants. On est en train de lisser la neige, de préparer le télécorde pour les enfants. On est prêt et en forme. On a les cuisses bien affûtées pour dimanche !", glisse-t-il.

Pour la soirée du réveillon, le père Noël fera une surprise aux petits et aux grands. "Le père Noël nous fait toujours plein de surprises à La Clusaz. Donc, chaque année, il arrive d'une façon différente. Parfois, il arrive dans les airs, en montgolfière... Cette année, le père Noël nous a dit qu'il nous ferait une belle arrivée qui émerveillera les enfants et les grands. Et ce sera une surprise pour moi aussi !", explique Jean-Philippe Montfort, de l'office du tourisme.

Le père Noël passera ensuite par l'hôtel "Au cœur du Village", assure sa directrice Céline LeCamus-Locatelli. "Il va venir le 24 au soir pour l'apéro, car il prend l'apéro le père Noël ! Il aura droit à un petit verre de génépi savoyard. Ça fait plaisir et ça lui donnera du courage !", rigole-t-elle.