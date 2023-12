Pascal Praud et vous - Stéphanie Le Quellec donne ses conseils pour réussir son foie gras de Noël

Élaborer un foie gras bon et qualitatif avec des produits pas cher, c'est possible ! C'est ce qu'explique Stéphanie Le Quellec, cheffe du restaurant deux étoiles La Scène à Paris, ce vendredi dans l'émission Pascal Praud et vous. "Vous pouvez un peu tricher. Si vous faites une petite royale de foie gras, par exemple, vous allez prendre moitié de foie gras, moitié de crème, un peu d'œuf. Cela donne une petite royale avec l'aspect d'un petit flan très tremblotant. Puis cuisez-le dans une petite verrine, par exemple dans un cuiseur vapeur. Et là, vous allez retrouver toute la saveur et l'onctuosité du foie gras. C'est beaucoup plus léger, c'est trois fois moins cher", détaille la cheffe au micro de Pascal Praud et vous.