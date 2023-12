Pascal Praud et vous - Noël : ces trois conseils pour que les repas de famille se passent bien

Malgré la ferveur autour des fêtes de Noël, beaucoup redoutent les repas de famille ou entre amis, et les possibles prises de tête ou autres selon le sujet de conversation abordé. Ce mercredi dans l'émission Pascal Praud et vous, le psychiatre Michel Lejoyeux donne trois idées à appliquer dès maintenant pour que tout se passe bien lors du réveillon et/ou le jour-J. "On n'anticipe pas trop de catastrophe, on muscle ses capacités d'acceptation et on fait travailler sa mémoire : on se rappelle que dans la majorité des cas, ça s'est pas si mal passé", énumère-t-il au micro de Pascal Praud.