Loiret : enquête pour "tentative d'homicide" après une rixe

Une enquête a été ouverte dimanche par le parquet de Montargis pour "tentative d'homicide" après une rixe au cours de laquelle un mineur de 16 ans a été grièvement blessé à l'arme blanche dans une commune du Loiret. Les faits ont commencé dans la nuit de samedi à dimanche "peu après 02 h 30" sur la commune de Quiers-sur-Bézonde, à une vingtaine de kilomètres de Montargis, a indiqué le procureur de la République Loïc Abrial. "La gendarmerie a été appelée à la suite d'une rixe (qui aurait opposé) des jeunes issus de deux communes différentes", selon le procureur. "Une quinzaine de personnes se seraient affrontées" et "des tirs d'arme à feu auraient été entendus", a ajouté le magistrat.

Deux jeunes blessés

"Un mineur de 16 ans a été blessé par arme blanche", un couteau, "il présente une plaie assez importante et a été transporté à l'hôpital d'Amilly", a indiqué Loïc Abrial. Une ITT de 15 jours a été prescrite à ce mineur. Percuté par un véhicule, un majeur de 18 ans a également été "sérieusement blessé, avec une jambe fracturée", selon Loïc Abrial. "Il a été évacué vers l'hôpital de la Pitié-Salpétrière à Paris" et s'est vu reconnaître 15 jours d'ITT, a précisé le procureur. Dans la foulée de l'affrontement, deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.

Le procureur a ouvert "une enquête de flagrance pour tentative d'homicide", confiée à la compagnie de gendarmerie et à la brigade des recherches de Montargis, tandis que les enquêteurs procédaient aux constatations pour retrouver notamment les douilles d'arme à feu.

"Un gros travail d'investigation à réaliser"

"Il s'agit maintenant d'entendre les témoins afin d'identifier les différents auteurs", a souligné Loïc Abrial. En raison du nombre de protagonistes, "il y a un gros travail d'investigation à réaliser", a ajouté le procureur.