Logement : ce thermostat intelligent qui permet de faire des économies

Peut-être la solution que les Français attendent. Pour rénover et isoler son logement, et ainsi moins consommer, le coût des travaux peut rapidement s'élever. Si le gouvernement pousse les ménages à sauter le pas dans une quête de transition écologique, il existe un appareil connecté, d'une valeur de 150 euros, capable de réduire considérablement la facture de chauffage. Il s'agit du thermostat intelligent. Europe 1 vous explique tout sur cet appareil de plus en plus performant, et encore méconnu des Français.

Un boîtier commandé par un smartphone

Pas besoin de beaucoup d'outils : seul un boîtier sur la chaudière, commandé par un smartphone, suffit. C'est ce qu'utilise Camille Jolivet. Ce consommateur averti pilote son chauffage au degré près, à l'heure près, et dans chacune de ses pièces. Pour cela, il se rend dans une application qui enregistre son agenda.

"J'ai mis 19 degrés en maximum", explique-t-il. "À 7 heures du matin, ma maison est chauffée assez fort, puisque c'est le moment où l'on se réveille pour prendre sa douche. À partir de 8h30, le moment du départ des enfants à l'école, on baisse la température. Au moment où son couche, on la baisse également, aux alentours de 18 degrés."

"Ça devient presque un jeu d'optimiser sa consommation"

Tout cela lui permet de comparer ses performances avec celles d'autres utilisateurs. "J'avais plutôt un réglage à 20 degrés la journée, et en voyant que j'étais dans la queue du peloton de la consommation, je suis redescendu à 19 degrés. Ça devient presque un jeu d'optimiser sa consommation", remarque-t-il. Avec ce thermostat intelligent, Camille Jolivet économise 20% de sa consommation annuelle de gaz, doit 20 euros par mois.

Malgré ce gain d'économies, seulement 15% des foyers français utilisent cet appareil. C'est le constat de la chercheuse Corinne Faure, experte en comportements éco-responsables. "C'est vraiment un investissement facile et qui devrait être prioritaire", souligne-t-elle. "Ce n'est pas quelque chose qui a été très communiqué, et il y a aussi un manque d'information sur les types d'entreprise qui installent cet appareil." Malgré des subventions publiques, les Français sont moins équipés que la moyenne européenne.