Chauffage : comment éviter les intoxications au monoxyde de carbone

Saviez-vous que l'on peut mourir lorsqu'on rallume son chauffage ? Chaque début d’automne, avec le retour du froid, c’est la même histoire. Le gaz émane des appareils de chauffage et provoque vomissements, maux de tête, malaise.

Le monoxyde de carbone est la première cause de mortalité par intoxication en France avec chaque année environ 4.000 personnes victimes d'une intoxication oxycarbonée. Une centaine de personnes en décèdent. Pourtant, ces intoxications et ces décès pourraient être évités.

"Des pertes de conscience, des lésions cérébrales, voire la mort"

Le monoxyde de carbone est incolore et inodore. Ce gaz émane de vos appareils de chauffage et très vite. Les premiers symptômes apparaissent en plein cœur de l'hiver. Ils peuvent être confondus avec un début de grippe par exemple.

"Des maux de tête, des étourdissements, de la fatigue, des nausées et de la confusion. Le monoxyde de carbone prend la place de l'oxygène. Donc, on est en manque d'oxygène. Ça peut entraîner des pertes de conscience, des lésions cérébrales, voire la mort", détaille Frédéric Le Guillou, pneumologue et président de l'association Santé respiratoire France.

Aérer tous les jours, même en hiver

Si vous ressentez des nausées ou des vertiges, il est recommandé d'appeler les pompiers. "Il faut sortir immédiatement de la pièce et appeler du secours. Vous serez pris en charge par les secours qui pourront alors faire un certain nombre d'examens pour savoir quelle est la sévérité de votre intoxication en prévention", explique le spécialiste.

Pour éviter l'intoxication au monoxyde, il est nécessaire d'aérer tous les jours, même en hiver. Il faut aussi entretenir sa chaudière. Les contrats d'assurance obligent à une révision chaque année.