«Il y a du boulot» : près d'Amiens, les producteurs de pompes à chaleur s'organisent pour satisfaire la demande

Isolation, remplacement des chaudières à gaz, etc... La rénovation énergétique est au cœur des enjeux de la transition écologique. Lors de son allocution la semaine dernière, le président de la République Emmanuel Macron n'a pas caché son ambition pour faire de la France, un pays de pompe à chaleur (PAC).

Le chef de l'État souhaite tripler la production en France de ces chaudières nouvelle génération, qui doivent remplacer à terme les chaudières à gaz et à fioul, pour atteindre le million d'exemplaires produits par an. Mais déjà, dans les entreprises spécialisées sur le territoire, les lignes de production tournent à plein régime, comme dans l'usine Intuis dans la Somme, située à l'Ouest d'Amiens.

Bientôt 200.000 PAC produites par an

L'infrastructure de près de 45.000 m², soit 6 fois la taille d'un terrain de football, à de quoi faire tourner la tête. À l'intérieur, 300 salariées fabriquent des pompes à chaleur. "Il n'y a pas si longtemps, on travaillait de journée. Maintenant, on est passé en équipes 2X8. Donc, il y a du boulot", explique au micro d'Europe 1, Pascaline, qui tient en main un chalumeau.

Le site s'est agrandi récemment pour pouvoir monter en puissance. "C'est année, la production tourne à 10.000 pompes à chaleur. On passera à 40.000 l'année prochaine", précise Philippe Dénecé, directeur général du groupe Intuis. Et l'objectif est même à 200.000 PAC produites par an en 2027. Pour ce faire, une centaine de personnes sera embauchée prochainement.

L'enjeu des formations

"Le recrutement, c'est le nerf de la guerre", précise Lionel Palandre, responsable de l'usine. "Il faut accompagner les recrutements, se faire connaître, donner de l'attractivité à nos métiers. Quelqu'un qui veut travailler dans l'industrie peut trouver sa place", assure-t-il.

Autre enjeu : former des installateurs de pompes à chaleurs pour faire face à la demande. Si le prix de cet équipement varie entre 15.000 et 20.000 avant les aides, l'État devra néanmoins accompagner le déploiement des PAC avec l'isolation des logements. Car une maison mal isolée aura du mal à être chauffé par une pompe à chaleur, entrainant d'importants coûts pour les clients qui ne feront pas ou très peu d'économie, soulignent les employés de Intuis.