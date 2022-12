À Noël, entre plaisir d'offrir et joie de recevoir, l'hormone du bonheur est en ébullition

À la veille de Noël, les cadeaux sont pour la plupart minutieusement choisis et emballés, en attendant d'être ouvert. Si beaucoup attendent avec impatience de recevoir leurs paquets, une grande partie attend aussi de voir la tête de leur proche quand ils découvriront ce qui leur a été offert. Ce plaisir d'offrir, il est dû à un phénomène neurologique.

Un sentiment de récompense et d'appartenance

Au moment où vous tendez votre cadeau soigneusement emballé à un proche, vous ressentez probablement une sensation d'excitation. Tout se passe dans le cerveau, au niveau du cortex préfrontal antérieur… C'est juste derrière le front. "Quand on donne un cadeau à quelqu'un, on a le circuit de la récompense qui va s'activer", décrit Boris Chaumette, psychiatre et chercheur en neurobiologie. "Dans ce circuit, il y a plusieurs structures, qui sont sous l'action de la dopamine", continue-t-il.

"Ce qui est très intéressant, c'est que le circuit qui fait qu'on a envie de donner est finalement le même circuit que celui qu'on active quand on reçoit un cadeau", souligne le chercheur. Faire un cadeau, cela permet aussi de consolider son appartenance à un groupe. "L'homme, c'est un animal qui a besoin de vivre en société", rappelle Boris Chaumette. "Quelle meilleure façon de montrer à la société quand on est en train de donner de soi, de donner des cadeaux quelque part, on renforce l'humanité. Et c'est peut-être ça qui fait du bien aussi à l'espèce humaine."

Selon une étude canadienne, plus la dépense pour l’autre est importante, plus la sensation de bonheur est grande. Pour les petits budgets, sachez que les cadeaux faits maisons provoquent aussi beaucoup de plaisir.