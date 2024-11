L’inquiétante découverte d’un nouveau foyer de «fourmis électriques» en France 

Une nouvelle espèce invasive vient de s’installer en France : la "fourmi électrique". Originaire d'Amérique du sud, son nom lui vient des piqûres ressenties comme des décharges, dont la douleur persiste plusieurs heures. L’espèce est arrivée en Europe en 2018, du fait de la mondialisation, et en particulier du commerce des plantes. Découverte une première fois à Toulon, il y a deux ans, elle a de nouveau été observée cet été dans le Var à La Croix-Valmer. France Inter a révélé, en début de semaine, la localisation d’un foyer. Europe 1 a pu confirmer cette information.

"Une très forte décharge et des picotements intenses"

Cet été, le fils de Frédéric jouait dans le jardin quand il s’est mis à hurler. Des piqûres rouges sont apparues sur son corps, puis toute la famille a été touchée et a ressenti la même douleur. "C'est tout d'abord une très forte décharge, une sorte de picotement intense", décrit le père de famille. "Et ensuite vous remarquez plusieurs piqûres et plusieurs cloques à différents endroits".

Une dizaine de maisons concernées, plusieurs millions de fourmis dénombrées. Pour éradiquer ces bêtes microscopiques, de couleur jaune-orangée, Frédéric fait appel à un spécialiste, Olivier Blight, chercheur à l’université d’Avignon. Ce dernier se rend sur place à la fin du mois d'août pour confirmer la présence de fourmis électriques.

"Ces fourmis se propagent absolument partout : dans votre jardin, sur vos chaises dehors, mais également dans votre chambre…", rapporte Olivier Blight. "Il y en a effectivement chez Frédéric, et puis il y en a chez ses voisins, donc c'est à peu près une dizaine de maisons qui sont concernées : sur l'ensemble de la zone envahie, on dénombre environ plusieurs millions d'individus."

Olivier Blight doit bientôt procéder à l’éradication des fourmis dans ce foyer du Var à l’aide de produits chimiques. Le temps presse car cette espèce se reproduit à toute vitesse.

Vingt millions de dollars dépensés en Australie pour l’éradiquer

"En Australie, quand ils ont détecté cette espèce de fourmi en 2006, elle était déjà largement répartie. Donc l'éradication a été très difficile. Il y a plus de 20 millions de dollars qui ont été dépensés. Mais il semblerait qu'en France on soit encore sur des surfaces assez restreintes", indique le chercheur.

Cette fourmi électrique est très nocive pour la biodiversité : elle détruit les insectes, ce qui a pour conséquence de faire disparaître les oiseaux. Ses piqûres sont très gênantes, mais ne sont pas dangereuses pour la santé humaine. Elles provoquent, cependant, dans de très rares cas, des réactions allergiques graves.