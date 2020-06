L'infirmière interpellée pendant la manifestation des soignants convoquée au tribunal

L'infirmière, dont les images de l'interpellation mardi pendant la manifestation parisienne des soignants sont devenues virales, est convoquée devant le tribunal correctionnel le 25 septembre prochain. Elle est accusée "d'outrages sur personne dépositaire de l'autorité publique", et de "rébellion et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique sans interruption totale de travail (ITT)".

L'infirmière a reconnu avoir jeté des projectiles

D'autres vidéos montrent la même personne jeter des projectiles en direction des forces de l'ordre, quelques minutes auparavant. Lors de son audition, cette infirmière travaillant à l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif, dans le Val-de-Marne, a reconnu avoir jeté des cailloux en direction des forces de l'ordre, selon la source proche du dossier. Mais, a-t-elle expliqué, sa colère n'était pas dirigée contre les policiers mais contre l'Etat.

L'infirmière a raconté, selon cette source proche, la dureté de son métier, des journées de travail de 10 heures à 14 heures au plus fort de l'épidémie de Covid-19, le décès de 20 patients durant cette période, sa présence auprès d'eux, sa fatigue et une sérologie positive au virus. Un rassemblement de soutien a eu lieu devant le commissariat du VIIe arrondissement, où elle avait été placée en garde à vue.

Une interpellation qui a fait le tour des réseaux sociaux

L'interpellation s'est déroulée mardi soir près de l'esplanade des Invalides, à Paris, lors de la manifestation des soignants réclamant davantage de moyens pour l'hôpital et plus globalement pour le système sanitaire français après la crise du coronavirus. Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des forces de l'ordre maîtrisant une infirmière et la tirant par les cheveux, avant de l'emmener au commissariat du 7e arrondissement de la capitale.