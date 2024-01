«10.000 euros de pertes rien qu'en endives», dans le Pas-de-Calais, les maraîchers dépités après l'arrivée du froid

Alors que la décrue se poursuit lentement dans le Pas-de-Calais, les habitants du département vont désormais devoir affronter une importante vague de froid et des risques de neige. Une vraie complication pour les agriculteurs qui risquent de subir de nouvelles pertes.

Autour de cette exploitation agricole à Saint-Omer, des champs transformés en étangs. Dans cette serre, on ne voit plus les endives, mais 15cm d'eau et de la boue partout. Une catastrophe pour Francis, maraîcher. "Le problème, c'est que l'eau, elle va rester en permanence dedans, donc la racine, elle va pourrir. Et pour faire sécher ça, il va falloir quelques mois. Vous avez 10.000 euros de pertes rien qu'en endives et après, il y a le coût des racines."

"Je vais chauffer dans le vide"

Et ajoutez à cela le gel qui arrive. La seule solution est donc d'augmenter la température dans la serre, mais cela a un coût. "Je vais chauffer dans le vide entre guillemets, parce que moi, la chaudière, elle sert à apporter de la chaleur. Une endive, il faut qu'elle soit chauffée à 19-20 degrés, ce n'est pas fait pour faire sécher les couches et faire partir de la flotte et du gel", explique encore Francis.

"Je vais faire tourner la chaudière à plein gaz. La cuve de fioul va se vider à vue d'œil". Hors de question de la remplir tous les 15 jours, conclut ce maraîcher dépité. C'est des endives qu'il y a dans la terre, pas des lingots d'or.