Une vague de froid va toucher la France la semaine prochaine : à quoi faut-il s'attendre ?

Alors qu'en Suède, des températures extrêmes de -43 degrés ont été enregistrées, une vague de froid va également déferler sur la France la semaine prochaine. Si les premiers jours de l'année 2024 étaient plutôt doux, le mercure va largement baisser en début de semaine prochaine, avec des températures négatives sur une large partie du pays.

En cause : une vague de froid venue de Russie et de Scandinavie. Dès lundi, les gelées vont se généraliser dans quasiment tout le pays, à l'exception de la pointe du Cotentin et de la Côte d'Azur, souligne Météo-France. Les températures vont chuter : lundi, il fera jusqu'à -3 degrés dans le Grand Est et -1 degrés à Paris, Rouen, Alençon ainsi que dans les Hauts-de-France. Dans l'Est et le Centre, le thermomètre ne devrait pas dépasser les 2 degrés. Seuls le Sud et la côte Atlantique seront pour le moment épargnés : le mercure atteindra 13 degrés à Nice, 9 degrés à Montpellier et 6 degrés sur la pointe Atlantique. Selon Météo-France, quelques flocons pourraient tomber sur la région lyonnaise.

Mardi pourrait être la journée la plus froide depuis six ans

Mardi, la vague de froid va totalement s'installer sur le pays. Il pourrait s'agir de la journée la plus froide depuis février 2018, selon Météo-France. L'après-midi, les températures seront négatives dans une large partie du pays, et ne dépasseront pas les 0 degrés à Paris, Nantes, Tarbes, Metz ou encore Lille. Dans certaines régions, notamment le Nord, le vent devrait accentuer la sensation de froid. Bonne nouvelle néanmoins : grâce à l'influence anticyclonique, le temps sera sec et ensoleillé sur une grande partie du pays. Seul le sud-est et la Corse seront touchés par des précipitations.

La vague de froid devrait se poursuivre mercredi, avant une légère hausse des températures jeudi.