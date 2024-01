Inondations dans le Pas-de-Calais : les pompes pour évacuer l'eau désormais opérationnelles

L'Union européenne se mobilise pour le Pas-de-Calais. Submergé depuis plusieurs jours par d'importantes crues, le département a reçu huit pompes afin d'évacuer les eaux. Elles sont hollandaises, belges, tchèques, et slovaques et elles ont été envoyées dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'UE. Quatre de ces engins sont installés et opérationnels dans le secteur de Mardyck, et six au niveau de l'écluse de Cuinchy, où s'est rendue Europe 1.

Sur place, d'imposants tuyaux se dressent hors de l'eau. En moyenne, l'installation crache l'équivalent de quatre piscines olympiques en une heure. Dans l'écluse de Cuinchy, la méga-pompe a été envoyée du Var. Un dispositif que le pompier Sergent Kevin et son équipe ont mis 9 heures à installer. "La pompe fonctionne 24 heures sur 24, on organise des rotations pour superviser son fonctionnement. Le relief est assez plat pour permettre un déversement rapide de l'eau", explique-t-il.

Un protocole d'urgence

Concrètement, l'eau est captée dans le canal de l'Aire avant d'être étonnamment déplacée en amont de l'autre côté des portes fermées de l'écluse. Un dispositif correspondant à un protocole d'urgence. "La cote d'alerte est aujourd'hui atteinte. Il faut vider le plus rapidement possible vers la Deûle et vers la Belgique. On a déjà plus de progression. Pour vous donner une petite idée, on est à plus 60 cm. Il reste 20 cm de marge aujourd'hui pour le canal avant débordement", indique le sous-préfet de l'arrondissement de Béthune, Eddie Bouttera.

Centimètres par centimètres, les agents des voies navigables de France, cartes hydrographiques en main, surveillent le niveau des cours d'eau comme le lait sur le feu afin de répartir les masses pour accélérer la décrue.