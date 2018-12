Lille : la justice ouvre une enquête après une plainte pour agression homophobe

Une enquête a été ouverte après qu'un homme ayant affirmé avoir été victime d'une agression homophobe par trois hommes dans une rue de Lille a déposé plainte, a indiqué la préfecture dimanche. "La plainte ayant été déposée, une enquête a été confiée à la sûreté urbaine de Lille sous la conduite du procureur de la République. Les premiers actes d'enquête ont été accomplis", a affirmé la préfecture du Nord dans un communiqué.

Le commissariat de Lille refuse sa plainte. Selon le récit du plaignant, Fares Araoudiou, 34 ans, l'agression date de mercredi soir, vers 20h : trois hommes auraient lancé des insultes homophobes en le voyant tenir par le bras son compagnon, insultes auxquelles il aurait répondu avant qu'une bagarre n'éclate. Fares Araoudiou avait également affirmé que le commissariat de Lille avait refusé d'enregistrer sa plainte, faute de présentation de certificat médical. Il a finalement déposé plainte samedi soir à Montpellier, où il vit.

Certificat médical. "Conformément à la procédure en vigueur, les agents qui les ont accueillis leur ont demandé de faire, dans un premier temps, constater les blessures par un médecin et dénombrer les jours d'ITT permettant ainsi de qualifier pénalement les faits", a affirmé la préfecture. Le préfet du Nord et le directeur départemental de la sécurité publique rappellent par ailleurs que "les agressions de type raciste et homophobe ne resteront pas impunies."