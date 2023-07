Lille : des stages gratuits de natation sont proposés aux jeunes pour prévenir des noyades

Dans une piscine de la métropole lilloise, Malo, 11 ans enchaine les longueurs. Un peu hésitant à certains moments, il s'accroche aux parois de la piscine. Pour cause, lors des dernières vacances, il a vécu une petite frayeur. "J'étais un peu loin dans la mer et j'avais un peu peur de couler. Je sais un peu mieux nager maintenant", explique le petit garçon.

10 séances de 45 minutes pendant 2 semaines

Malo a pu prendre confiance grâce à ce stage gratuit de deux semaines composé de dix séances de natation d'une durée de 45 minutes sous les yeux d'un maître nageur. "Là, tu vas reprendre ta planche. Et on pense à bien souffler dans l'eau". Jonathanne supervise ce stage.

"C'est important de leur apprendre à être à l'aise dans l'eau. Parce que dans la vie de tous les jours, qu'ils aillent à la mer ou qu'ils partent en bateau avec leurs parents, s'ils tombent, il faut qu'ils se débrouillent pour revenir au bord sans paniquer", ajoute-t-elle.

On leur apprend donc les bases et le savoir nager sécuritaire. "C'est indispensable pour une question de santé puisque la noyade est la première cause de mortalité chez les moins de 25 ans dans les accidents de vie courante. Il y a un enjeu de sécurité publique", détaille Valentin Martin, adjoint au maire, en charge du sport scolaire et périscolaire.

Il s'agit aussi de compenser le manque de cours de natation dû aux confinements et aux fermetures de piscines pour cause de crise énergétique.