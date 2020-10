L'histoire derrière l'invention de la pâte à choux, découverte par "un peu par hasard"

>> Quel est le point commun entre un éclair au chocolat, un Paris-Brest, des chouquettes ou encore une religieuse ? La pâte à choux ! Élément indispensable de nombreuses pâtisseries sucrées adorées par les petits et les grands gourmands, sa création est pourtant due...au hasard. Dans "Historiquement vôtre", Olivier Poels dévoile l'histoire derrière cette pâte et en profite pour livrer son astuce afin de réaliser des chouquettes en deux coups de cuillère à pot.

Une pâte desséchée sur le feu

La pâte à choux a été mise au point par l'un des pâtissiers de Catherine de Médicis, Popelini, un peu par hasard. Au 16e siècle, ce dernier préparait un Popelin, un gâteau à base de pâte desséchée sur le feu, "la pâte à chaud". Son nom changera pour pâte à choux 200 ans plus tard, après que la recette soit perfectionnée par Jean Avice, pâtisser de Talleyrand, puis par son disciple, Antonin Carême. C'est lui qui met au point la version finale de la pâte à choux, celle qui est encore utilisée aujourd'hui dans de très nombreuses recettes, dont celle des chouquettes.

Faire ses chouquettes simplement

Si à première vue on peut se dire que faire ses propres chouquettes est complexe, ce n'est pas le cas. Voici une recette très simple pour vous régaler en un rien de temps. Tout d'abord les ingrédients : il vous faut 45 à 50 grammes de beurre, 12 centilitres d'eau, 65 grammes de farine pour une vingtaine de chouquettes. Mais aussi une cuillère à soupe de sucre, deux œufs, une pincée de sel et un peu de sucre perlé.

Mélanger de l'eau, le sucre et le beurre dans une casserole jusqu'à ébullition. Puis retirez-la du feu et ajoutez-y la farine. Vient alors l'étape la plus importante : faire dessécher la pâte. Avec une spatule, veillez à ce que toute l'humidité s'évapore de votre pâte. Une fois la chose faite, ajoutez les œufs préalablement battus. Incorporez jusqu'à avoir une pâte bien lisse. Il ne vous reste plus qu'à en faire des boules que vous allez mettre sur une plaque dans un four.