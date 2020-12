L'histoire de la chocolaterie Charlotte Corday, l'une des plus vieilles de France

REPORTAGE

C'est l'une des plus anciennes maisons de chocolaterie en France. Créée en 1910, la chocolaterie Charlotte Corday régale petits et grands à Caen, en Normandie. L'émission La France Bouge est allée à la rencontre de Jérôme Boutel, maître-artisan chocolatier et gérant du magasin.

Charlotte Corday, une figure controversée de la Révolution

A Caen, impossible de passer à côté de Charlotte Corday. Cette icône de la révolution est restée dans l'histoire pour avoir poignardé le révolutionnaire Marat, mais elle est aussi le nom de l'une des plus fameuses chocolateries normandes, une institution locale. "Charlotte Corday a tout un lien avec notre chocolaterie puisque cette figure de la Révolution française est un peu controversée. D'ailleurs, avant d'aller accomplir son 'œuvre' à Paris, elle habitait chez sa tante à l'endroit même de la chocolaterie. Donc elle s'est appelée naturellement Charlotte Corday", raconte Jérôme Boutel.

Bombardée par les Alliés en juin 1944, aujourd'hui il ne reste plus rien de la boutique historique. Mais depuis 1910, toute la ville connaît cette chocolaterie et chacun est attaché à l'histoire qu'elle renferme. "Une année, on avait un très beau portrait de Charlotte Corday dans la vitrine. On l'avait enlevé pour le dépoussiérer un petit peu et il y a des gens qui sont rentrés pour nous dire de ne pas retirer le tableau", se souvient le maître-artisan.

@Facebook/CharlotteCorday

Des cours pour apprendre à travailler le chocolat

Tablettes, tuiles et autres bonbons : le fait maison est au cœur du travail de Jérôme Boutel. Le fait maison mais aussi l'histoire locale, comme le prouvent ses spécialités, notamment avec le délice de Mathilde, l'épouse de Guillaume le Conquérant, autre femme bien connue des Caennais. "Le délice de Mathilde était un chocolat vraiment très original, à base d'écorces d'orange, confite, broyée, mélangé avec des noisettes torréfiées, des épices enfermées entre deux fines couches de pâte d'amande. Et puis, on enrobe ça partiellement dans le chocolat noir", détaille-t-il.

Attaché à l'histoire, mais aussi au savoir faire. Jérôme Boutel propose des ateliers dans sa boutique, rue Saint-Jean, pour que chacun puisse apprendre et travailler le chocolat comme un véritable maître-artisan chocolatier. "J'avais envie de transmettre un petit peu toute cette expérience. Il y a une série de cours qui a trait au dessert sur assiette, par exemple. Je fais des desserts assez simples mais savoureux, avec des petites sauces, des petits coulis, des petits décors. En jouant sur les textures, le chaud et le froid, l'acidité, le croquant. On a aussi d'autres cours, on fait des ateliers macarons, des ateliers chocolat. On initie les gens à comment utiliser et transformer le chocolat."

Jérôme Boutel travaille entre sept et huit tonnes de chocolat par an et malgré la crise et le confinement, le chocolatier est optimiste : sa chocolaterie est en forte croissance. Les Caennais et les Français en général ont besoin de se faire plaisir. Et quoi de mieux que le chocolat ?