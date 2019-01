Les zoos français condamnent la chasse des oiseaux à la glu

L'association française des parcs zoologiques (AFDPZ) a écrit au ministre de la Transition écologique François de Rugy pour condamner la chasse des oiseaux à la glu, qui vient d'être officiellement autorisée dans cinq départements du sud de la France.

Selon le président de l'association, Rodolphe Delord, également directeur du zoo-parc de Beauval, dans le Loir-et-Cher, cette chasse qui consiste à enduire de colle forte des baguettes ou des branches d'arbres pour capturer vivants des oiseaux, qui, ensuite, attirent par leurs cris leurs congénères, "inflige des souffrances inutiles aux oiseaux".

Une chasse autorisée pendant deux mois dans cinq départements. Cette chasse dite "traditionnelle" a été autorisée à l'origine par un arrêté ministériel publié en août 1989 dans cinq départements (Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse). Le conseil d'État, saisi à deux reprises, dont la dernière en raison d'éléments nouveaux par la Ligue de protection des oiseaux (LPO), vient d'en confirmer la légalité.

En contradiction avec la jurisprudence européenne. Ce piégeage est autorisé du 15 octobre au 15 décembre. Les animaux capturés sont enfermés dans le noir et quand ils sont remis à la lumière ils chantent, attirant leurs congénères qui sont abattus par les chasseurs. Selon l'AFDPZ, ces branches encollées appelées "gluaux", destinées aux grives et aux merles, "piègent en fait toutes sortes d'oiseaux parmi lesquels des espèces protégées ou dont la chasse est interdite". "Cette décision intervient en totale contradiction avec la jurisprudence européenne", affirme l'AFDPZ. Selon elle, la Cour de justice de l'Union européenne a condamné l'Espagne et Malte pour avoir autorisé ce type de chasse sur son territoire.