"Je vais t'aimer" : les tubes de Michel Sardou bientôt adaptés dans une comédie musicale

Michel Sardou est de retour. Le chanteur, qui fêtera dimanche ses 72 ans ne sort pas de nouvel album, mais il a donné son autorisation pour voir ses tubes être adaptés en comédie musicale, selon le quotidien Aujourd'hui en France. Désormais retraité de la chanson, l'interprète des Lacs du Connemara se consacre désormais à ses autres passions, comme le théâtre.

Franck Montel et Roberto Ciurleo, à l'origine des spectacles Robin des Bois et Bernadette de Lourdes, vont donc écrire une comédie musicale dans le même style que Mamma Mia, qui était basée sur les chansons d’ABBA. Le show sera rythmé par les plus grandes chansons de Michel Sardou. Une idée qui a beaucoup plu au principal intéressé. Il a non seulement dit oui, mais il a aussi lu l’histoire et, il a aimé. "Cela va permettre aux gens qui aiment mes chansons de pouvoir les entendre à nouveau au service d’une histoire d’amour que j’espère bonne", explique-t-il dans Aujourd'hui en France.

Lancement en 2021

Intitulé Je vais t'aimer, le spectacle ne va donc pas parler de sa vie, mais d'une histoire racontée à travers ses classiques. Une comédie musicale familiale est évoquée. Le casting va débuter dès le mois d'avril, des acteurs-chanteurs et des grandes voix sont recherchées par Roberto Ciurleo et Franck Montel.

La comédie musicale sera lancée en septembre 2021, les répétitions et les premières auront lieu à Lille.