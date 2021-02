Les souvenirs de bistrot de Nicoletta avec Ray Charles et Jimi Hendrix

Invitée de Laurent Mariotte dans l'émission La Table des bons vivants, la chanteuse Nicoletta est revenue sur les moments intimes qu'elle a eu la chance de partager dans le passé avec certains chanteurs américains. Et pas des moindres, à l'image de Ray Charles et Jimi Hendrix. Une chose est sûre, l'interprète de la chanson Mamy Blue a eu une vie bien plus rock'n'roll qu'il n'y paraît.

La nourriture de l'âme

Ray Charles et Nicoletta, c'est avant tout une rencontre artistique en 1967, puisque le géant de la musique noire américaine voit en elle une diva "noire" à la Française. L'homme a un véritable coup de cœur pour la chanteuse et son univers, au point d'interpréter son célèbre tube "Il est mort le soleil". Ils ont aussi partagé une amitié jusqu'au décès du chanteur.

Autant d'années passées à se côtoyer créer forcément des souvenirs que Nicoletta a accepté de partager. "Chaque fois qu'il [Ray Charles] venait à Paris, on faisait des petits-déjeuners à l'hôtel Hilton", raconter la chanteuse. "On allait beaucoup manger après ses concerts à Paris, et on allait dans un célèbre restaurant qui n'est plus là aujourd'hui. Tous les musiciens de jazz américain qui ont débarqué dans notre beau Paris allaient y manger et on mangeait des black peas, des sweet potato ou encore des cheesecake."

Découvrez notre newsletter gastronomie Recevez tous les dimanches à 10h notre newsletter "A table !" pour exceller derrière les fourneaux avec les recettes, conseils et trucs & astuces de Laurent Mariotte, ses chroniqueurs et ses invités. Abonnez-vous ici

Jimi Hendrix et la soupe aux oignons

Autre grande star qu'a connue Nicoletta, Jimi Hendrix. Avec ce dernier, elle a notamment endossé le rôle de guide culinaire au point de lui faire découvrir ce qui deviendra un de ses plats préférés français : la soupe aux oignons. "On allé aux veilles Halles de Paris vers 5-6 heure du matin et j'emmenais Jimi Hendrix goûter la soupe à l'oignon qu'il ne connaissait pas. Il adorait ça." Un autre endroit que le chanteur affectionnait, la rue Jean-Jacques Rousseau où habitait Nicoletta : "En bas de chez moi, il y avait une rue avec de nombreux bouchers qui prenaient le café avec leurs blouses blanches pleines de sang de viande, Jimi trouvait cette scène de vie incroyable."