Les pneus increvables pour vélos débarquent cet été

Les pneus increvables nous sont promis depuis de nombreuses années, au point de presque tourner à l'Arlésienne. Mais bonne nouvelle, d'après notre spécialiste innovation Anicet Mbida, cette fois c'est la bonne. Dans la matinale de Matthieu Belliard, mardi, le chroniqueur explique que les pneus increvables sont bels et bien sur le point d'être commercialisés.

Des pneus en lamelles flexibles

"Le point faible d'un pneu, c'est la chambre à air. Alors pour le rendre increvable, elle a été remplacée par des petites lamelles flexibles ultrarésistantes, qui vont se déformer pour absorber les irrégularités de la route. Comme il n'y a plus d’air, on pourrait percer la roue plusieurs fois, elle continuerait à fonctionner normalement. Il ne sera plus nécessaire de contrôler la pression. Et on gagnera de la place dans les coffres puisqu’il n’y a plus besoin de cric ou de roue de secours.

Commercialisation dès cet été pour les vélos

Ces nouveaux pneus sont déjà commercialisés par Michelin pour les engins de chantier et les véhicules agricoles. Et ils arrivent dès cet été sur les vélos avec la société Bridgestone. A la différence des pneus pleins qui existent déjà pour les bicyclettes, ces nouvelles roues devraient être plus confortables et permettre, par exemple, de pouvoir envelopper un trottoir plutôt que de rebondir dessus, ou encore mieux épouser la forme des nids de poule. Cela pourrait tout changer sur un VTT : non seulement on ne crèvera plus au pire moment, mais en plus, on passera certains obstacles plus facilement.

À quand ce nouveau système de pneus sur les voitures ? Pas pour tout de suite. Il va falloir attendre 2023-2024 car il y a encore de nombreux paramètres à prendre en compte. Il faut par exemple s'assurer qu'ils ne consomment pas plus et qu'ils ne font pas trop de bruit. Mais surtout, il va falloir travailler avec l’ensemble des garagistes et des constructeurs pour qu’ils n’aient pas à gérer des centaines de variantes de pneus de pressions différentes, puisqu'il n’y a plus d’air à l’intérieur et que chaque voiture utilise sa propre pression."