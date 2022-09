Les pâtes sauce champi-cajou de Laurent Mariotte

La Table des bons vivants fait sa rentrée ! Pour cette première de la saison, Laurent Mariotte vous livre sa recette de pâtes champignons - noix de cajou, un plat végétarien qui sent bon le début de l'automne. En plus, il ne coûte qu'un euro quatre-vingt-dix par personne ! Vous pourrez retrouver ce plat dans son livre Mieux Manger sans se ruiner, 150 recettes faciles et abordables, aux éditions Solar.

Pâtes sauce champi-cajou

Préparation : 30 min Cuisson : 30 min Trempage : 1 nuit

300 g de pâtes type casarecce25 cl de bouillon de légumes1 cuil. à soupe de vinaigre de cidre100 g de noix de cajou (nature)2 oignons épluchés300 g de champignons rosés de Paris5 cl d’huile d’olive1/4 de botte d’estragon ou de persilGros selSel et poivre du moulin

Faites tremper vos noix de cajou dans le bouillon de légumes toute une nuit.

Émincez les oignons et les champignons. Dans une poêle, faites chauffer l’huile d’olive et faites-y sauter les légumes. Pendant ce temps, faites cuire les pâtes comme indiqué sur le paquet dans un grand volume d’eau bouillante salée au gros sel. Dans un blender, mixez les noix de cajou avec le bouillon, le vinaigre de cidre, du sel fin, du poivre, l’estragon effeuillé et une louche d’eau de cuisson des pâtes. Mélangez la sauce à la poêlée de champignons et maintenez au chaud.

Égouttez les pâtes, versez-les dans la sauce et enrobez-les. Servez aussitôt.