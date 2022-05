Les mathématiques seront dans le tronc commun de Première dès la rentrée prochaine

Le retour des mathématiques dans le tronc commun dès la classe de Première se fera dès la rentrée prochaine, a assuré mercredi le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, répondant ainsi aux critiques sur l'absence de cette matière dans les programmes à la suite de la réforme du lycée. "Ce que nous allons faire et c'est un engagement du président de la République, c'est mettre plus de mathématiques dans le tronc commun", a-t-il déclaré sur RTL. "Vous avez deux heures d'enseignement scientifique dans le tronc commun, on y rajoutera probablement, et c'est un engagement du président, une heure et demie".

3h30 de maths par semaine au minimum

"On a tout fait pour que le système s'organise pour la rentrée prochaine, pour 3h30 de sciences et mathématiques dans le tronc commun pour ceux qui ne font pas un enseignement scientifique de spécialité", a ajouté Jean-Michel Blanquer. Depuis la réforme du lycée en 2019, les mathématiques ne faisaient plus partie des matières enseignées à tous les lycéens (le tronc commun). Auparavant, même les élèves en filière littéraire bénéficiaient d'un enseignement mathématique.

>> LIRE AUSSI - La chute du niveau en maths des Français, un drame scolaire et économique

Un rapport d'experts préconisait en mars de réintroduire les mathématiques dans le tronc commun dès la classe de Première, à raison d'une heure trente à deux heures en plus par semaine. Une proposition qui figurait également dans le programme du candidat Emmanuel Macron.

De moins en moins d'élèves en maths

Car les enseignants s'alarment de la baisse du nombre de jeunes qui suivent cette matière, et notamment chez les filles. Ces associations de professeurs de mathématiques ont à plusieurs reprises tiré la sonnette d'alarme ces derniers mois. Sur le terrain, certains estiment que la réintroduction des maths dans le tronc commun, un nouveau changement, ne doit pas s'effectuer de manière précipitée.

Bruno Bobkiewicz, secrétaire général du principal syndicat des chefs d'établissement (SNPDEN) a regretté dimanche sur Twitter de n'avoir "toujours aucune information officielle sur les maths en voie générale et technique". "À quelques jours des vœux des élèves et des familles, et par respect pour eux (et un peu pour nous), la seule solution est le statut quo pour 2022 pour une évolution intelligente en 2023".