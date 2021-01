Les internautes français se mobilisent pour Risitas, star du web malade et dans le besoin

C'est une belle histoire qui fait chaud au cœur en ces temps difficiles. Depuis quelques jours, les internautes français se mobilisent pour aider un Espagnol anonyme… ou presque : Juan Joya Borja, alias El Risitas, un homme propulsé star du web grâce à une vidéo reprise en boucle. Son rire, pour le moins particulier, est utilisé pour réagir à des publications sur les réseaux sociaux. Amputé d'une jambe en septembre, il est toujours hospitalisé à Séville mais le Covid empêche sa famille de venir le voir. Alors, pour lui témoigner leur sympathie, les membres du forum 18-25 du site jeuxvideo.com ont lancé une cagnotte, qui atteint déjà 10.000 euros.

Risitas, star du web malgré lui

Juan Joya Borja s’est fait connaître grâce à une vidéo, parue en 2007. Sur un plateau de télévision, l’homme raconte une mésaventure vécue alors qu’il était plongeur dans un restaurant, quand soudain, il est pris d’un fou rire. Son rire communicatif provoque l'hilarité sur le plateau. On est alors aux débuts de Youtube et la vidéo connaît un petit succès sur la plateforme de vidéos. Ici et là, des internautes commencent à l'utiliser pour des parodies : ils conservent le son mais ajoutent des sous-titres. C'est un des premiers "memes", ces images et vidéos détournées de leur sens initial pour faire rire.

Mais c'est réellement en 2015 que la vidéo de Risitas explose, en grande partie par l'action du forum 18-25 de jeuxvideo.com. Cet espace, au sein duquel des centaines de milliers de jeunes échangent sur divers sujets, se prend de passion pour l'Espagnol. Ils utilisent la vidéo et des captures d'écran de celles-ci pour accompagner leurs messages, faire part de leur hilarité. "C'est devenu un symbole pour la communauté. Les gens se sont appropriés son image de façon très affectueuse", raconte à Europe 1 Cutface, membre du forum 18-25, youtubeur et initiateur de la cagnotte.

Un homme malade et dans le besoin

Une histoire drôle, jusqu’en septembre dernier quand Risitas, aujourd’hui âgé de 64 ans, apprend qu’il doit subir une amputation de la jambe après une blessure au pied. Une opération lourde et rendue encore plus compliquée par la forme sévère de diabète dont souffre l'Espagnol. Depuis, il est toujours en convalescence à l’hôpital de La Caridad, à Séville, un établissement pour personnes âgées dans le besoin. "Le journal espagnol Marca a fait un article début janvier pour raconter cette histoire et on l'a relayé sur le forum. Ça nous a beaucoup attristé, c'était l'exact opposé de l'image qu'on a de Risitas, rieur et en pleine forme", explique Cutface.

Émus par le sort de leur idole, les membres du forum décident donc de lancer une cagnotte Leetchi. "Sur le 18-25, il y a eu beaucoup d'arnaques par le passé donc il y a des suspicions à chaque initiative du genre. Je me suis dit qu'avec ma micro-notoriété sur Youtube, ce serait plus crédible. J'ai contacté Leetchi directement pour éviter des mauvaises surprises et faire certifier la cagnotte, montrer que ce n'est pas une escroquerie", précise Cutface. En quelques jours, ils ont collecté plus de 10.000 euros.

"Merci les Français !"

Reste à savoir quoi faire de cette somme. Le youtubeur décide d'aller au bout de sa démarche en contactant Risitas. "J'ai appelé Marca mais je n'ai pas eu de réponse. En me renseignant sur sa vie, j'ai réussi à contacter le patron d'un bar de plage dans lequel Risitas avait ses habitudes et qui se trouve être un de ses très bons amis", raconte Cutface. Grâce à lui, il entre en contact avec la famille de Juan Joya Borja. "Ils m'ont expliqué qu'il n'était pas tout seul, que l'hôpital le soigne bien. Mais qu'à cause du Covid, c'est très difficile de lui rendre visite. Ils lui ont parlé de la cagnotte, il a été très surpris et très touché."

La star du web s'est même fendue d'une vidéo pour remercier ses fans français. "Merci à vous les Français de votre attention. Si vous êtes d’accord pour m’inviter en France, j’aimerais visiter votre pays un jour. Merci beaucoup, je vous embrasse !", dit Risitas d'une voix tremblante. "Le voir amaigri et affaibli comme ça, ça nous a beaucoup ému sur le forum", assure Cutface. Résultat, plus de 800 personnes ont déjà contribué à la cagnotte.

La cagnotte servira à payer un fauteuil roulant électrique

Avec la famille de Risitas, le youtubeur évoque alors la finalité de la cagnotte. "L'hôpital le soigne gratuitement donc la famille ne voulait pas accepter la somme brute comme ça. Donc on a convenu que la cagnotte servira à lui faire un gros cadeau, un fauteuil roulant électrique. Et le reste de l'argent sera donné à l'hôpital pour remercier le personnel d'avoir aidé Risitas", explique Cutface. La famille de l'Espagnol a d'ores et déjà contacté une entreprise sévillane qui s'est rendue à La Caridad pour que Juan Joya Borja choisisse le modèle de fauteuil roulant.

La somme collectée permet déjà de payer le cadeau de Risitas mais il reste encore trois semaines pour faire un don, qui ira donc à l'hôpital. "Le forum 18-25 a mauvaise réputation, parfois à raison. De l'extérieur il est vu comme un repaire de fachos, un lieu où on harcèle des gens. Je comprends totalement les critiques, moi-même je ne cautionne pas tout ce qui est dit ou fait. Mais il y a aussi beaucoup de positif, cette action collective le prouve", estime Cutface, qui ne souhaite qu'une chose : voir Risitas rire à nouveau.